У Львові звільнено водія автобуса, який проігнорував хвилину мовчання

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР наголосили: шанування пам’яті загиблих захисників сьогодні є моральним обов’язком кожного

У Львові звільнили 62-річного водія автобуса №51, який проігнорував хвилину мовчання за полеглими захисниками. Він не зупинив транспортний засіб у визначений час, а на зауваження пасажирів, серед яких був військовослужбовець, відповів криком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР наголосили: шанування пам’яті загиблих захисників сьогодні є моральним обов’язком кожного. Реакція на подібні випадки – безкомпромісна: якщо ситуація підтверджується, то водія буде звільнено з подальшою неможливістю працювати на жодному з міських маршрутів.

Маршрут обслуговує приватний перевізник «Успіх-БМ». У компанії прокоментували ситуацію: «Автобус знятий з рейсу. Водій чіткого пояснення своїм діям дати не може. Втім рішення вже ухвалено – він буде звільнений. Для нашої компанії це питання принципове: дев’ятеро наших водіїв нині боронять Україну, і ще один, на жаль, загинув. Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам’яті захисників – неприпустимі. Щиро перепрошуємо за поведінку цього водія. Та сподіваємось, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки і такі випадки більше не повторяться».

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР додав, що місто проводить системні навчання для водіїв громадського транспорту, де фахівці з доступності розповідають їм про правильну взаємодію та коректну комунікацію з різними категоріями пасажирів: військовими, малобільними людьми, пільговиками, учнями тощо.

Нагадаємо, щоденно о 9:00 в Україні оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ. Під час неї варто зупинитися, схилити голову й згадати тих, кого втратили в цій війні.

Раніше у Рівному поліцейські оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу про зупинку руху.