У нас є план «А» та «Б». Зеленський розказав, як Україна діятиме через удари по газовій інфраструктурі

Зеленський розказав, як Україна діятиме через удари по газовій інфраструктурі

За словами глави держави, Україна готується до імпорту палива у найгіршому випадку

Україна має два плани дій щодо газової інфраструктури в умовах постійних атак з боку Росії. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком»

«Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак, у нас є план «А» і є план «Б». У плані «Б», якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план «Б». План «А», коли ми більше використовуємо свій видобуток», – пояснив президент.

Зеленський також зазначив, що в плані «Б» є розуміння, де брати гроші для необхідного імпорту. «У плані «Б» розуміємо, де брати гроші, які необхідні», – додав він.

Також Зеленський оцінив наслідки щоденних атак ворога на енергетику.

Нагадаємо, російські війська здійснили найбільший з початку повномасштабної війни комбінований удар по газовидобувних об’єктах України. Постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині, частина руйнувань є критичною.

Тоді глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення енергетичної підтримки України на тлі найбільшого удару РФ по газовидобутку з початку війни.

За словами міністра, Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. «Цей злочин підпадає під дію статті II Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче відреагувати», – сказав він.

Зазначимо, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.

Як повідомлялося, на початок осінньо-зимового періоду (до 01.11.2025) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 млрд куб. метрів газу. Запланований обсяг імпорту природного газу має скласти не менше 4,6 млрд куб. метрів. Про це «Главкому» повідомило Міненерговугілля.