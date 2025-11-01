Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Педагоги, методисти та священнослужителі обговорювали питання «виховання духовності» та «патріотизму через віру»
фото: Цент Національного спротиву

На окупованих територіях формується гібридна система «церковно-військової освіти», у якій священнослужителі виконують роль політруків

Росія продовжує використовувати освіту як інструмент пропаганди серед українських дітей. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише «Главком».

У тимчасово окупованому Сніжному Донецької області провели семінар під назвою «Основи православної культури в школі: дане і задане», організований так званим «міністерством освіти ДНР» спільно з Донецькою єпархією РПЦ.

На заході педагоги, методисти та священнослужителі обговорювали питання «виховання духовності» та «патріотизму через віру», фактично просуваючи серед школярів ідеї «руського міра». Як зазначається, зміст частини виступів заздалегідь узгоджували в Донецьку, щоб уникнути будь-яких проукраїнських висловлювань.

У Центрі національного спротиву наголосили, що на окупованих територіях формується гібридна система «церковно-військової освіти». У ній священнослужителі виконують роль політруків, а уроки релігії перетворюються на ще один інструмент пропаганди та промивання мізків дітей.

Як відомо, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Теги: окуповані території Донеччина діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49
Українські захисники ліквідували до сотні окупантів
Сили оборони зачистили від окупантів Торське (відео)
24 жовтня, 17:50
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
22 жовтня, 12:42
Першого вересня, та й в інші дні на класних годинах, школярів змушують слухати лекції від так званих героїв СВО
Окупована Донеччина: дітей зі школи вчать «померти за батьківщину, Росію і російський Донбас»
21 жовтня, 14:00
Мохаммад Захур з Камалією та доньками
Ексчоловік Камалії розсекретив, яке громадянство мають їхні 12-річні доньки
15 жовтня, 12:54
Окупанти обстріляли храм у Костянтинівці на Донеччині
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
11 жовтня, 22:59
Колишній радник Трампа отримав вирок
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
9 жовтня, 03:58
Путін має двох синів
Таємні діти Путіна та Кабаєвої. Нові подробиці (фото)
7 жовтня, 18:58
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей
Путін у Простоквашино. Нова гібридна атака на українських дітей Анатомія пропаганди
3 жовтня, 21:30

Події в Україні

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2025 року
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua