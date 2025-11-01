Росія намагається нав’язати дітям на окупованій Донеччині «русскій мір» через церкву

Педагоги, методисти та священнослужителі обговорювали питання «виховання духовності» та «патріотизму через віру»

На окупованих територіях формується гібридна система «церковно-військової освіти», у якій священнослужителі виконують роль політруків

Росія продовжує використовувати освіту як інструмент пропаганди серед українських дітей. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише «Главком».

У тимчасово окупованому Сніжному Донецької області провели семінар під назвою «Основи православної культури в школі: дане і задане», організований так званим «міністерством освіти ДНР» спільно з Донецькою єпархією РПЦ.

На заході педагоги, методисти та священнослужителі обговорювали питання «виховання духовності» та «патріотизму через віру», фактично просуваючи серед школярів ідеї «руського міра». Як зазначається, зміст частини виступів заздалегідь узгоджували в Донецьку, щоб уникнути будь-яких проукраїнських висловлювань.

У Центрі національного спротиву наголосили, що на окупованих територіях формується гібридна система «церковно-військової освіти». У ній священнослужителі виконують роль політруків, а уроки релігії перетворюються на ще один інструмент пропаганди та промивання мізків дітей.

Як відомо, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.