Дефіцит бензину змусив Росію відправити вчителів на заправки

У Краснодарському краї педагогів зобов'язали чергувати на АЗС «на добровільних засадах»

У низці регіонів Росії до чергувань на автозаправках – заспокоювати водіїв і стежити за чергами – місцева влада залучає вчителів, «волонтерів» і дружинників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Настоящее время».

Вчителі «заспокоюють» водіїв

Розпорядження про чергування педагогів на автозаправках розіслала адміністрація Динського району Краснодарського краю. За документом, учителі мають у власну відпустку приїжджати на заправки й стежити за порядком, а за це їм безплатно пропонують чай і каву.

Ця вимога викликала обурення в місцевих пабліках, зокрема й серед самих педагогів. Один із коментарів наводить Telegram-канал «Антиджоб.нет», який збирає дані про недобросовісних роботодавців: «Ми, молоді вчителі, не важимо навіть 50 кг і повинні вгамовувати розлючених людей на заправці. Безплатно й обов'язково, а не то будуть питання і не дай бог звільнення», – йдеться в дописі.

У районному управлінні освіти факт чергувань не заперечили, однак наполягають, що педагоги йдуть на це добровільно. Про це відомство заявило виданню «Живая Кубань»: «Ніхто нікого не змушує чергувати, тим більше жінок. Чергувати йдуть виключно чоловіки-волонтери на добровільних засадах».

Подібну практику запроваджують і в Псковській області, де чиновники також шукають «волонтерів» для чергування на заправках мережі «Сургутнєфтєгаз» – вони мають інформувати водіїв про правила відпуску палива та регулювати черги. Що саме отримають «волонтери» за це, в оголошенні не уточнюється. На заправках «Псковнафтопродукту» вже чергують дружинники.

Бензин за парними й непарними номерами

Крім чергувань, у російських регіонах запроваджують та інші нестандартні механізми відпуску пального. У Карелії, Мордовії, Орловській, Нижегородській, Липецькій, Псковській, Астраханській та Кіровській областях розсилають SMS про запровадження системи відпуску бензину за парними та непарними числами – залежно від держномера авто.

Влада Іркутської області запропонувала ввести електронний запис на заправку, щоб уникнути черг. У Пермі до міської адміністрації подали заявку на проведення мітингу через дефіцит бензину – про інші організовані протести поки не повідомлялося.

Масштаб кризи в соцмережах

«Новая газета Європа» у співпраці з проєктом Vox-Harbor підрахувала, що з 1 травня 2026 року в Telegram з'явилося 6,6 тисячі постів про паливну кризу та 39,7 тисячі коментарів користувачів про дефіцит бензину.

Перші сплески публікацій зафіксували 6, 12 та 22 травня – після атак на нафтопереробні заводи в Нижньому Новгороді, Ярославлі та Пермі. Помітне зростання почалося 29 травня, коли влада окупованого Криму обмежила продаж бензину АІ-95 20 літрами на добу, а наймасштабніша хвиля обговорень стартувала 18 червня – після удару дронів по Москві. Відтоді в месенджері публікують у середньому 350 унікальних постів на цю тему щодня.

За коментарями користувачів, найгостріше кризу відчувають на тимчасово окупованих територіях України та на півдні Росії: лідирує анексований Крим, за ним ідуть Москва, так звана «ДНР», Краснодарський край, Ростовська та Московська області.

Реакція Москви

Влада Росії заборонила експорт бензину, дизельного палива та авіагасу. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив про початок імпортних поставок і нарощування виробництва за рахунок нафтопродуктів нижчого екологічного класу. За даними Reuters, виробництво бензину в Росії наразі покриває лише 65% сезонного попиту.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Росія офіційно визнала дефіцит бензину через удари по нафтопереробних заводах – Новак пов'язав черги на заправках саме з ураженням НПЗ.