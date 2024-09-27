Мера Нью-Йорка звинувачено у кримінальних злочинах – NYT

Ерік Адамс може стати першим мером Нью-Йорка, який отримав кримінальні звинувачення під час перебування на посаді

Мер Нью-Йорк Ерік Адамс стане першим чинним чиновником на цій посаді, якого притягають до кримінальної відповідальності. Про це пише американська газета New York Times з посиланням на джерела.

«У середу ввечері обвинувальний висновок залишався закритим, і неясно, які звинувачення будуть пред'явлені Адамсу», – йдеться у публікації. За даними газети, коли звинувачення буде оприлюднено, Адамс стане першим мером Нью-Йорка, якому було пред'явлено кримінальні звинувачення під час перебування на посаді.

«Я завжди знав, що якщо відстоюватиму інтереси жителів Нью-Йорка, то стану мішенню, і я став нею… Якщо мені висунуть звинувачення, я не винен, я боротимуся з цим усіма силами і духом», – наводить газета слова Адамса.

Адміністрація мера Нью-Йорка останнім часом стала об'єктом розслідувань корупційних скандалів. Одна з найгучніших проходить щодо мера, якого підозрюють у тому, що він допоміг Туреччині ввести в експлуатацію багатоповерхову будівлю генерального консульства на Манхеттені, незважаючи на претензії пожежної охорони.