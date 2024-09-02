Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Румунія зробила ще один крок до передачі Україні ЗРК Patriot

Останнє слово в ухваленні законопроєктів за нижньою палатою – Палатою депутатів

Верхня палата парламенту Румунії, Сенат, схвалила урядовий законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє Digi24.

Як повідомляється, за урядовий законопроєкт про передачу Україні Patriot проголосував 101 румунський сенатор, 13 виступили проти, ще два – утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Вона також зазначила, що передача зенітно-ракетного комплексу Patriot «не означає, що Румунія залишиться без захисту», тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два - взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

Раніше сьогодні коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

Румунія у 2017 році підписала зі США угоду про купівлю семи систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. Перша партія була доставлена у 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи, дві з яких вже експлуатуються.

Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, і уламки російських безпілотників неодноразово падали на її територію, оскільки РФ атакує українські порти на річці Дунай.

Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні.

Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.