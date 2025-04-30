Посадовець Мінспорту заявив, що не знає свою тещу, яка виграла державні тендери на 19 млн грн

У письмовій відповіді журналістам Седнєв стверджував, що не знайомий з власною тещею

Оксана Шперик перемогла у тендерах на постачання лиж, сноубордів, відповідного одягу та інвентаря для зимових видів спорту

Згідно з розслідуванням Tribuna.com та NGL.media, теща начальника відділу зимових олімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Сергія Седнєва отримала понад 16,6 млн грн з держбюджету від «Укрспортзабезпечення», яке підпорядковане Мінспорту. Про це повідомляє «Главком».

Оксана Шперик перемогла у тендерах на постачання лиж, сноубордів, відповідного одягу та інвентаря саме для зимових видів.

Сергій Седнєв спочатку відмовився говорити з журналістами Tribuna.com та NGL.media без заздалегідь надісланих запитань. Згодом, коли отримав їх, почав ігнорувати дзвінки та повідомлення у месенджері. Після офіційного запиту на пресслужбу Мінспорту Седнєв надав «пояснювальну записку».

У письмовій відповіді він стверджує, що не знайомий з власною тещею: «Я особисто не знайомий з фізичними особами, зазначеними у листі журналіста NGL.media та відповідно не впливав на процес закупівель чи просуванні їх бізнес-інтересів».

Сергій Седнєв зазначив, що йому складно ідентифікувати названі прізвища з двоюрідними родичами дружини, родичами її колег, оскільки він не проживає разом з ними та не веде спільних справ.

«Наголошую, що ні я, ні моя дружина не контролює та не допомагає вести підприємницьку діяльність зазначених у листі фізичних осіб, а відповідно я не володію інформацією про розмір отриманого прибутку зазначених в листі фізичних осіб», – написав посадовець Мінспорту.

Також Седнєв додав: «Відповідно до вимог чинного законодавства всі закупівлі, в тому числі і спортивного інвентарю для зимових видів спорту, здійснюються виключно через прозорі тендерні процедури системи Prozorro, які проводить ДУ «Укрспортзабезпечення», а не очолюваний мною відділ». Сергій заявив, що не рекомендував і не сприяв будь-кому із зазначених у розслідуванні фізичних осіб в «отриманні» державних замовлень.

Відзначимо, що до обов’язків Сергія Седнєва, як начальника відділу зимових олімпійських видів спорту у міністерстві, входить «підготовка пропозицій щодо фінансового та матеріального забезпечення збірних команд України», «участь у розподілі фінансових та матеріальних ресурсів, виділених на розвиток зимових олімпійських видів спорту», а також – «контроль за їхнім ефективним використанням».

Окрім «Укрспортзабезпечення», Оксана Шперик отримувала замовлення і від інших переважно спортивних бюджетних установ – загальна сума її угод перевищує 19 млн грн. Керівник однієї із таких установ на умовах анонімності повідомив Tribuna.com та NGL.media, що, начебто, підписати угоду з нею наполегливо рекомендував саме її зять Сергій Седнєв.

«Щодо анонімних повідомлень наголошую, що я не можу коментувати недоведені та анонімні твердження. Підтверджую, що не рекомендував фізичних осіб, згаданих у листі журналіста як поставщика жодній установі, включаючи «Укрспортзабезпечення», «Державний центр олімпійської підготовки з біатлону», спортивні бази «Тисовець», «Регіональний центр зимових видів спорту» та «Український східний центр олімпійської підготовки», оскільки закупівлі за бюджетні кошти здійснюються замовниками у відповідності до вимог законодавства у сфері публічних закупівель», – відповів Седнєв.

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