У Китаї знайдено дистильоване вино, виготовлене понад 3 тис. років тому

У провінції Шаньдун на сході Китаю було зроблено відкриття, яке встановило, що історія виробництва дистильованих алкогольних напоїв у Китаї перевищує 3000 років

Дистильоване вино, виготовлене понад три тисячі років тому, знайдено археологами на території Східного Китаю. Про це пише агентство Xinhua.

Знахідку було зроблено під час розкопок руїн Дасіньчжуан у місті Цзінань (східна провінція Шаньдун). Дистильований алкоголь перебував у бронзовій посудині, яку фахівці віднесли до періоду пізньої династії Шан (1600 – 1046 рр. до н. е.).

Зазначається, що посудина була знайдена ще в 2010 році, проте археологам через сильну іржу знадобилися роки на те, щоб розкрити її.

Лабораторні аналізи показали, що у зразку рідини не містяться цукор та білок, які є у вині, отриманому шляхом ферментації без дистиляції. Таким чином вченим вдалося підтвердити, що виявлена ​​рідина є дистильованим вином.

«Ця знахідка свідчить про те, що історія виробництва дистильованих спиртних напоїв на території Китаю могла розпочатися на 1000 років раніше, ніж вважалося раніше», – йдеться у матеріалі.

До слова, виноробна промисловість Франції стикається з серйозними проблемами, оскільки молоді споживачі п’ють менше червоного вина та віддають перевагу більш здоровим варіантам, зокрема безалкогольним напоям.