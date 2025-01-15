Щомісячне промислове виробництво яєць досягло рівня довоєнного періоду
При тому, що виробництво зросло, кількість споживачів значно скоротилася
Щомісячне промислове виробництво яєць досягло рівня довоєнного періоду. За 11 місяців 2024 року промислове виробництво яєць збільшилося на 5,6% (290 млн штук), якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, пише Аgrotimes.
«Щомісячне промислове виробництво вже досягло довоєнного рівня, при цьому кількість споживачів значно скоротилася», ‒ наголосив він.
Сергій Карпенко зазначив, що у 2025 році очікується збільшення виробництва яєць у межах 5-6%, а експорту – на 8-10%.
До слова, після новорічних свят у столичних супермаркетах спостерігається значне зниження цін на популярний продукт. Ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються.
Можна помітити зниження цін на курячі яйця у столичних супермаркетах, хоча поки немає тенденції до загального зниження цін на яйця.
Раніше ми писали, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%. Аналітики зазначають, що на ціну продукту могли вплинути погодні умови – температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й тому вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.
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