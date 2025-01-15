У 2025 році очікується збільшення виробництва яєць у межах 5-6%

При тому, що виробництво зросло, кількість споживачів значно скоротилася

Щомісячне промислове виробництво яєць досягло рівня довоєнного періоду. За 11 місяців 2024 року промислове виробництво яєць збільшилося на 5,6% (290 млн штук), якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, пише Аgrotimes.

«Щомісячне промислове виробництво вже досягло довоєнного рівня, при цьому кількість споживачів значно скоротилася», ‒ наголосив він.

Сергій Карпенко зазначив, що у 2025 році очікується збільшення виробництва яєць у межах 5-6%, а експорту – на 8-10%.

До слова, після новорічних свят у столичних супермаркетах спостерігається значне зниження цін на популярний продукт. Ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються.

Можна помітити зниження цін на курячі яйця у столичних супермаркетах, хоча поки немає тенденції до загального зниження цін на яйця.

Раніше ми писали, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%. Аналітики зазначають, що на ціну продукту могли вплинути погодні умови – температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й тому вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.