В Європі з'явиться недорогий міський електрокар з оригінальним дизайном (фото)

Авто отримає 143-сильний мотор, а його запас ходу складе приблизно 300 км

Китайський виробник електромобілів Nio запустив суббренд Firefly, під яким випускатимуться доступні авто. Його первістком став міський хетчбек за $20 800, створений спеціально для Європи. Його почнуть продавати з квітня, але на сайті CarNewsChina розкрили подробиці моделі.

Авто отримає 143-сильний електромотор фото: Nio

Новий Nio Firefly EV (саме така робоча назва моделі) – компактний хетчбек В-класу з рубаним дизайном, який дуже нагадує Honda e. А от оригінальні круглі фари та ліхтарі схожі на камери сучасних мобільних телефонів.

Фари Nio Firefly EV нагадують камери смартфонів фото: Nio

Розміри Nio Firefly EV:

довжина – 4003 мм;

ширина – 1781 мм;

висота – 1557 мм;

колісна база – 2615 мм;

маса – 1492 кг.

Салон Nio Firefly EV не показали, але повідомили, що об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 1250 л. Також є 92-літровий передній відсік.

Об'єм багажника зі складеними задніми сидіннями складає 1250 л фото: Nio

Електромотор на задній вісі розвиває 143 к. с. Зазначається, що із зарядженою на 75% батареєю електромобіль Nio Firefly EV здатен проїхати 225 км, тобто повний запас ходу становить приблизно 300 км. Хетчбек маневрений – діаметр його розвороту складає 9,4 м.