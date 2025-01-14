В Європі з'явиться недорогий міський електрокар з оригінальним дизайном (фото)
Авто отримає 143-сильний мотор, а його запас ходу складе приблизно 300 км
Китайський виробник електромобілів Nio запустив суббренд Firefly, під яким випускатимуться доступні авто. Його первістком став міський хетчбек за $20 800, створений спеціально для Європи. Його почнуть продавати з квітня, але на сайті CarNewsChina розкрили подробиці моделі.
Новий Nio Firefly EV (саме така робоча назва моделі) – компактний хетчбек В-класу з рубаним дизайном, який дуже нагадує Honda e. А от оригінальні круглі фари та ліхтарі схожі на камери сучасних мобільних телефонів.
Розміри Nio Firefly EV:
- довжина – 4003 мм;
- ширина – 1781 мм;
- висота – 1557 мм;
- колісна база – 2615 мм;
- маса – 1492 кг.
Салон Nio Firefly EV не показали, але повідомили, що об’єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 1250 л. Також є 92-літровий передній відсік.
Електромотор на задній вісі розвиває 143 к. с. Зазначається, що із зарядженою на 75% батареєю електромобіль Nio Firefly EV здатен проїхати 225 км, тобто повний запас ходу становить приблизно 300 км. Хетчбек маневрений – діаметр його розвороту складає 9,4 м.
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