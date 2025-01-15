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Китай зробив рис суттєво смачнішим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай зробив рис суттєво смачнішим
Рис, вирощений у Китаї, тепер також має кращу текстуру, кажуть китайські дослідники
фото із відкритих джерел

Китай останні 16 років взявся за покращення якості своєї національної страви – рису 

Смак рису в Китаї, включаючи його зовнішній вигляд та текстуру, покращився за останні 16 років. Про це пише South China Morning Post.

Смакові тести Китайського національного дослідницького інституту рису показали, що якість азіатського рису, вирощеного в Китаї, включно з його зовнішнім виглядом покращилася з 2009 року.

«Оцінка смаку рису заснована на національному стандарті, оновленому у 2008 році, який оцінює врожай з погляду зовнішнього вигляду, запаху, смаку та текстури холодного рису для отримання сукупного рейтингу», – йдеться в публікації.

Висновки китайських дослідників показують, що підвищення врожайності для забезпечення продовольчої безпеки не обов’язково відбувається за рахунок якості продукту.

За даними видання, генетичні покращення та контроль за умовами вирощування відіграли важливу роль у підвищенні якості рису.

Зазначається, що Китай є найбільшим виробником рису у світі, на який минулого року припадало 28% загального світового виробництва.

Нагадаємо, уерівництво китайської фірми зазнало критики за дане співробітникам небезпечне завдання в рамках тренінгу зі згуртування колективу.  Компанія змусила своїх співробітників ковтати вогонь у рамках вправ «для формування команди»

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Теги: соціум Китай наука продукти харчування

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