Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Некрополь в Асуані приховав несподівану знахідку археологів
фото: Public Domain

У запечатаній гробниці чиновника знайшли дитячі мумії та сліди давнього поділу суспільства

Спільна археологічна місія Міланського університету та Вищої ради старожитностей Єгипту під час розкопок некрополя поблизу мавзолею Ага-Хана в Асуані відкрила підземну гробницю №38. Усередині поховальної камери дослідники знайшли запечатаний двометровий вапняковий саркофаг, а також кілька мумій, серед яких можуть бути дитячі поховання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Galaxy.

Давня гробниця чиновника в Асуані

До поховальної камери ведуть дев'ять кам'яних сходинок. Уздовж проходу археологи виявили цегляні лави із сирцю, на яких у давнину залишали поминальні дари для померлих. Сам саркофаг був встановлений на спеціальному постаменті, висіченому в скелі.

Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти фото 1
фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Завдяки ієрогліфічним написам із молитвами до місцевих божеств науковцям вдалося встановити особу похованого. Ним виявився урядовець на ім'я Ка-Месіу.

Фрагмент стародавнього похоронного живопису, виявлений під час розкопок некрополя в Асуані
Фрагмент стародавнього похоронного живопису, виявлений під час розкопок некрополя в Асуані
фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Особливий інтерес викликала кришка саркофага, виконана в антропоморфній формі. На ній збереглися риси обличчя чиновника, елементи перуки та залишки фарби, якою був прикрашений саркофаг понад дві тисячі років тому.

Кришка антропоморфного саркофага із гробниці № 38 в Асуані
Кришка антропоморфного саркофага із гробниці № 38 в Асуані
фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Додаткові поховання та нові дослідження

Крім основного поховання, у гробниці знайшли рештки інших людей. Зараз фахівці встановлюють, чи перебували дитячі мумії всередині саркофага разом із чиновником, чи були поховані окремо поруч із ним.

Колекція стародавніх намистин, виявлена археологами під час розкопок некрополя в Асуані
Колекція стародавніх намистин, виявлена археологами під час розкопок некрополя в Асуані
фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Артефакти та людські останки, знайдені в гробниці, датуються періодом від III століття до нашої ери до II століття нашої ери.

«Це місце використовувалося різними соціальними групами протягом кількох століть. Елітні родини ховали на вершині плато, тоді як поховання середнього класу були зосереджені вздовж схилів поблизу мавзолею Ага-Хана», – зазначив генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мохамед Ісмаїл Халед.

Некрополь значно більший, ніж вважалося

За словами дослідників, знайдена гробниця є лише частиною великого некрополя, який у часи Птолемеїв та Римської імперії обслуговував багатонаціональне населення Асуана. У різні періоди тут жили єгиптяни, нубійці, перси, греки, фінікійці та римляни.

Наразі археологи зафіксували понад 400 поховань на території площею близько 75 тис. квадратних метрів. Водночас науковці вважають, що реальні масштаби стародавнього некрополя можуть перевищувати 200 тис. квадратних метрів. Детально досліджено поки лише невелику частину цього комплексу.

Паралельно фахівці переглядають результати попередніх розкопок за допомогою сучасних технологій. Зокрема, комп'ютерна томографія двох мумій із сусідньої гробниці спростувала попередню версію про поховання матері з дитиною. Сканування показало, що останки належать двом дітям віком від чотирьох до дев'яти років.

Некрополь – це великий поховальний комплекс або ціле «місто мертвих», де протягом тривалого часу здійснювали поховання представників різних соціальних груп. Такі пам'ятки часто включають гробниці, мавзолеї, саркофаги та інші поховальні споруди й є важливим джерелом інформації про культуру, релігійні вірування та суспільний устрій давніх цивілізацій.

Нагадаємо, раніше в американському Новому Орлеані випадково знайшли римський надгробок віком близько 2 тис. років, який вважався втраченим після Другої світової війни. Артефакт виявило подружжя під час прибирання власного саду. Після дослідження експерти встановили, що пам'ятник був присвячений римському воїну Сексту Конгенію Верусу, який помер у віці 42 років.

Читайте також:

Теги: Єгипет археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надгробок з Італії знайшовся у США
У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)
9 червня, 06:14
Серед екскурсій незмінною популярністю користуються поїздки до Луксора
Скільки насправді коштує відпочинок у Єгипті для українців: огляд курортів
8 червня, 14:02
Хлопчик знайшов скам'янілості великої морської рептилії крейдяного періоду
Американський школяр знайшов скелет морського хижака віком 80 млн років (фото)
8 червня, 09:58
Підземний тунель у Єрусалимі
Історична загадка. У Єрусалимі археологи натрапили на гігантський тунель у скелі (відео, фото)
2 червня, 20:31
Вчені натрапили на єгипетський амулет у формі жука-скарабея
Археологи знайшли у гробниці в Іспанії незвичний єгипетський артефакт (фото)
26 травня, 16:54
Археологи виявили унікальне поховання у Сербії
У Сербії археологи виявили поховання із золотою діадемою, яке може змінити хід історії
22 травня, 12:01

Життя

Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти
Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти
Померла акторка культового серіалу «Альф»
Померла акторка культового серіалу «Альф»
Син кронпринцеси Норвегії потрапив за ґрати, отримавши 40 обвинувачень: подробиці
Син кронпринцеси Норвегії потрапив за ґрати, отримавши 40 обвинувачень: подробиці
Вчені виявили несподіваний наслідок танення льодовиків
Вчені виявили несподіваний наслідок танення льодовиків
Яка сіль категорично не підходить для закруток і зіпсує консервацію
Яка сіль категорично не підходить для закруток і зіпсує консервацію
У Києві шахед залетів у кімнату доньки ректора Національної музичної академії (відео)
У Києві шахед залетів у кімнату доньки ректора Національної музичної академії (відео)

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua