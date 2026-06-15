Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти

У запечатаній гробниці чиновника знайшли дитячі мумії та сліди давнього поділу суспільства

Спільна археологічна місія Міланського університету та Вищої ради старожитностей Єгипту під час розкопок некрополя поблизу мавзолею Ага-Хана в Асуані відкрила підземну гробницю №38. Усередині поховальної камери дослідники знайшли запечатаний двометровий вапняковий саркофаг, а також кілька мумій, серед яких можуть бути дитячі поховання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Galaxy.

Давня гробниця чиновника в Асуані

До поховальної камери ведуть дев'ять кам'яних сходинок. Уздовж проходу археологи виявили цегляні лави із сирцю, на яких у давнину залишали поминальні дари для померлих. Сам саркофаг був встановлений на спеціальному постаменті, висіченому в скелі.

фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Завдяки ієрогліфічним написам із молитвами до місцевих божеств науковцям вдалося встановити особу похованого. Ним виявився урядовець на ім'я Ка-Месіу.

Фрагмент стародавнього похоронного живопису, виявлений під час розкопок некрополя в Асуані фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Особливий інтерес викликала кришка саркофага, виконана в антропоморфній формі. На ній збереглися риси обличчя чиновника, елементи перуки та залишки фарби, якою був прикрашений саркофаг понад дві тисячі років тому.

Кришка антропоморфного саркофага із гробниці № 38 в Асуані фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Додаткові поховання та нові дослідження

Крім основного поховання, у гробниці знайшли рештки інших людей. Зараз фахівці встановлюють, чи перебували дитячі мумії всередині саркофага разом із чиновником, чи були поховані окремо поруч із ним.

Колекція стародавніх намистин, виявлена археологами під час розкопок некрополя в Асуані фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Артефакти та людські останки, знайдені в гробниці, датуються періодом від III століття до нашої ери до II століття нашої ери.

«Це місце використовувалося різними соціальними групами протягом кількох століть. Елітні родини ховали на вершині плато, тоді як поховання середнього класу були зосереджені вздовж схилів поблизу мавзолею Ага-Хана», – зазначив генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мохамед Ісмаїл Халед.

Некрополь значно більший, ніж вважалося

За словами дослідників, знайдена гробниця є лише частиною великого некрополя, який у часи Птолемеїв та Римської імперії обслуговував багатонаціональне населення Асуана. У різні періоди тут жили єгиптяни, нубійці, перси, греки, фінікійці та римляни.

Наразі археологи зафіксували понад 400 поховань на території площею близько 75 тис. квадратних метрів. Водночас науковці вважають, що реальні масштаби стародавнього некрополя можуть перевищувати 200 тис. квадратних метрів. Детально досліджено поки лише невелику частину цього комплексу.

Паралельно фахівці переглядають результати попередніх розкопок за допомогою сучасних технологій. Зокрема, комп'ютерна томографія двох мумій із сусідньої гробниці спростувала попередню версію про поховання матері з дитиною. Сканування показало, що останки належать двом дітям віком від чотирьох до дев'яти років.

Некрополь – це великий поховальний комплекс або ціле «місто мертвих», де протягом тривалого часу здійснювали поховання представників різних соціальних груп. Такі пам'ятки часто включають гробниці, мавзолеї, саркофаги та інші поховальні споруди й є важливим джерелом інформації про культуру, релігійні вірування та суспільний устрій давніх цивілізацій.

Нагадаємо, раніше в американському Новому Орлеані випадково знайшли римський надгробок віком близько 2 тис. років, який вважався втраченим після Другої світової війни. Артефакт виявило подружжя під час прибирання власного саду. Після дослідження експерти встановили, що пам'ятник був присвячений римському воїну Сексту Конгенію Верусу, який помер у віці 42 років.