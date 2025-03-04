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Найменший материк може відправити військових до України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найменший материк може відправити військових до України
Австралія «відкрита для розгляду» відправки миротворців до України
фото: defenceconnect.com.au

Прем'єр Австралії Альбанезе розглядає можливість відправки до України миротворців

Австралія готова розглянути можливість відправки на Україну миротворців, заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання ABC.

Ентоні Албанезе заявив, що Австралія «відкрита для розгляду» своєї участі в будь-якому миротворчому процесі в Україні, незважаючи на припущення офіційного представника уряду про те, що надання військ до миротворчих сил «не розглядається».

За його словами, уряд може допомогти Києву так само, як колись допомагав у стабілізації ситуації в Африці та Кіпрі. «На даний момент ведеться дискусія про потенційні миротворчі операції, і, з точки зору мого уряду, ми відкриті для розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому», – заявив Альбанезе.

Прем'єр-міністр також зазначив, що австралійські миротворці зіграли роль у стабілізації кількох інших заокеанських країн протягом останніх десятиліть.

«На початку Австралія історично відігравала важливу роль у регіонах, зокрема в Африці, на Кіпрі, у ряді миротворчих районів», – сказав він. «Ми хочемо бачити мир в Україні, але ми хочемо переконатися, що незаконні, аморальні дії Росії не будуть винагороджені».

Натомість лідер федеральної опозиції Австралії Пітер Даттон заявив, що відправкою миротворців має займатися виключно Європа. Це, за його словами, відбудеться лише у разі угоди між Україною та Росією.

Як пише видання він сказав журналістам у вівторок 4 березня вранці, що, хоча австралійські війська повинні продовжувати тренувати українських солдатів, Європа повинна відправити миротворців, якщо угода між Україною та Росією може бути укладена.

«З точки зору того, чи повинні ми (йдеться про військових Австралії, – «Главком») бути в Україні, я цього не бачу. Я думаю, що це завдання стоїть перед європейцями, і Дональд Трамп вважає, що європейці повинні робити більше для захисту Європи», – сказав Пітер Даттон.

Раніше уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 70 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Австралії з лютого 2022 року. 

Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконну адміністрацію Росії на сході України та в Криму, включаючи так званих «міністрів», суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за пов’язане з конфліктом сексуальне насильство та примусову депортацію українських дітей.

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Теги: США Україна військові прокурор Дональд Трамп Європа санкції Австралія міністр миротворці

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