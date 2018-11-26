В сети появились архивные снимки юной Софи Лорен с конкурса красоты
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Розсилка
Софи Лорен
vintag.es
Молода, красива и амбициозна - все это о главной героине нашей публикации
Победительницей конкурса красоты «Мисс Италия», который проходил в Риме в 1950 году стала Анна Мария Бульяри. Но в историю этот конкурс вошёл из-за другой участницы.
Приз «Мисс Элегантность» получила 15-летняя София, и этот конкурс стал решающим в её судьбе. Скоро о ней узнает весь мир. И это Софи Лорен.
Во время конкурса Софи познакомилась с кинопродюсером Карло Понти, который помог сделать девушке первые шаги в киноиндустрии.
Стоит отметить, что в жизни Софи был еще один кинорежиссер - Витторио де Сика - четырехкратный обладатель «Оскара», который сделал из начинающей актрисы главную звезду итальянского киноматографа.