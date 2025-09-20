Ще одна країна визнає палестинську державу

Глава МЗС раніше заявив, що Португалія тільки розглядає можливість визнання

Португалія офіційно визнає палестинську державу. Про це, як пише Reuters, повідомив уряд країни, передає «Главком».

Офіційне оголошення про визнання буде зроблене до Конференції високого рівня наступного тижня, як зазначається в заяві Міністерства закордонних справ Португалії.

Міністр закордонних справ Паулу Рангель раніше заявив, що Португалія розглядає можливість визнання палестинської держави.

Це рішення прийнято після того, як сусідня Іспанія у травні 2024 року визнала палестинську державність, приєднавшись до Ірландії та Норвегії, і закликала інші країни ЄС зробити те ж саме.

Видання зазначає, що Португалія ж обрала більш обережний підхід, заявивши, що спершу хоче досягти спільної позиції з іншими країнами ЄС.

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Раніше генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися.