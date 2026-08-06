Найавторитетніший гороскоп на 7 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

П'ятниця поєднає практичність і допитливість: Місяць переходить із Тельця до Близнюків, змінюючи настрій дня від стабільності до активного спілкування та нових ідей

7 серпня 2026 року стане днем поступових змін. Якщо перша половина дня більше сприятиме практичним справам, фінансовим питанням і завершенню розпочатих проєктів, то ближче до вечора зросте потреба у спілкуванні, навчанні, коротких поїздках і пошуку нових можливостей. Такий перехід енергії зробить п'ятницю динамічною, але водночас досить продуктивною.

Попри позитивний настрій, ретроградний Меркурій у Раку й надалі радить уважно перевіряти документи, листування та домовленості. Спокійний аналіз і здоровий глузд допоможуть уникнути помилок і завершити робочий тиждень із хорошими результатами.

Що прогнозують астрологи на 7 серпня 2026 року

П'ятниця принесе більше гнучкості та відкритості до нового. Перехід Місяця з Тельця до Близнюків сприятиме зміні пріоритетів: від практичних і матеріальних питань увага поступово зміститься до спілкування, обміну інформацією, нових знайомств і творчих ідей. Це вдалий день для переговорів, навчання, роботи в команді та пошуку нестандартних рішень.

Разом із тим ретроградний Меркурій може спричинити дрібні затримки або непорозуміння. Не поспішайте робити остаточні висновки, уважно перевіряйте факти й не покладайтеся лише на перше враження. Гнучкість і уважність стануть головними перевагами цього дня.

Головна тема дня

Будьте відкритими до нового, але ухвалюйте рішення лише після ретельної перевірки всіх деталей.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Лев ♌

– Лев ♌ 🌙 Місяць – Телець ♉ → Близнюки ♊

– Телець ♉ → Близнюки ♊ ☿ Меркурій – ретроградний у Раку ♋

– ретроградний у Раку ♋ ♄ Сатурн – ретроградний

– ретроградний ♆ Нептун – ретроградний

– ретроградний ♇ Плутон – ретроградний

– ретроградний Енергетика дня: адаптивність, спілкування, практичність, інтелектуальна активність.

Кольори дня

Жовтий, світло-зелений, бірюзовий.

Щасливі числа

7, 11, 16, 25.

Сприятливий час

09:00 – 11:30 – для завершення важливих робочих справ і фінансових питань.

15:00 – 18:00 – для переговорів, навчання, зустрічей і творчих проєктів.

Гороскоп на 7 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам п'ятниця допоможе завершити робочий тиждень на позитивній ноті. Перша половина дня буде сприятливою для фінансових справ, виконання важливих завдань і підбиття підсумків. Після обіду можуть з'явитися нові ідеї або цікаві пропозиції, які варто уважно проаналізувати, перш ніж погоджуватися.

В особистому житті день принесе більше легкості у спілкуванні. Щира розмова допоможе розв'язати старі непорозуміння, а спільні плани на вихідні піднімуть настрій. Увечері буде корисно змінити обстановку або зустрітися з друзями.

Тельцям варто використати першу половину дня для найвідповідальніших справ. Саме в цей час вам буде легше зосередитися, ухвалити виважені рішення й успішно завершити важливі проєкти. Фінансові питання вирішуватимуться вдало, якщо уникати поспіху та ризику.

У другій половині дня захочеться більше спілкування й нових вражень. Не відмовляйтеся від зустрічей із друзями або родиною – вони принесуть позитивні емоції. Вечір чудово підійде для неспішної прогулянки або відпочинку на природі.

Для Близнюків день стане початком більш активного й насиченого періоду. Після переходу Місяця у ваш знак зростуть енергія, цікавість і бажання брати участь у нових проєктах. Це гарний час для переговорів, навчання, презентацій і ділового спілкування. Водночас через ретроградний Меркурій уважно перевіряйте інформацію.

В особистому житті на вас чекають приємні новини або несподівані зустрічі. День сприятиме романтичному спілкуванню, новим знайомствам і дружнім посиденькам. Ваша відкритість допоможе легко знаходити спільну мову з людьми.

Ракам п'ятниця допоможе завершити справи, які давно вимагали уваги. Робота просуватиметься успішніше, якщо ви не відволікатиметеся на дрібниці та чітко визначите пріоритети. Особливо уважними варто бути під час роботи з документами, фінансовими питаннями та офіційним листуванням.

У стосунках більше довіряйте близьким людям і не робіть поспішних висновків. Відверта розмова допоможе зміцнити взаєморозуміння. Увечері добре знайти час для відпочинку, читання або домашнього затишку.

Левам день подарує нові можливості проявити свої лідерські якості. Робота принесе хороші результати, якщо ви зможете поєднати впевненість із готовністю дослухатися до чужої думки. Після обіду можуть надійти цікаві пропозиції щодо майбутніх проєктів або співпраці.

В особистому житті варто більше уваги приділити спільним планам із близькими людьми. Гарний настрій і почуття гумору допоможуть легко владнати будь-які дрібні непорозуміння. Вечір буде вдалим для творчості або активного дозвілля.

Для Дів п'ятниця стане продуктивним днем, особливо якщо ви зосередитеся на завершенні важливих справ. Ваші уважність і організованість допоможуть швидко впоратися з робочими завданнями та уникнути помилок. Це гарний час для аналізу документів, фінансового планування та професійного розвитку.

В особистому житті не варто надто критично ставитися до себе чи інших. Відверте спілкування й уміння вислухати співрозмовника допоможуть зміцнити стосунки. Увечері корисно присвятити час відпочинку, прогулянці або улюбленому заняттю.

Терезам п'ятниця принесе вдалі можливості для професійного розвитку та зміцнення ділових контактів. Переговори, командна робота й обмін ідеями проходитимуть продуктивно, особливо в другій половині дня. Це гарний час для обговорення нових проєктів, планування майбутніх завдань і пошуку компромісних рішень. Ретроградний Меркурій нагадує – перед підписанням документів уважно перевірте всі деталі.

В особистому житті день сприятиме щирому спілкуванню та новим емоціям. Не відкладайте зустріч із близькими людьми або романтичне побачення. Вечір подарує гарний настрій і допоможе відновити внутрішню рівновагу.

Скорпіонам варто використати цей день для завершення справ, які потребують максимальної концентрації. Ваше стратегічне мислення допоможе знайти правильне рішення навіть у непростих ситуаціях. Особливо успішно складуться фінансові питання, якщо ви уникатимете поспішних висновків і ризикованих кроків.

У стосунках варто більше довіряти партнеру й відкрито говорити про свої почуття. Спокійна атмосфера допоможе уникнути непотрібних конфліктів, а вечір стане гарним часом для відпочинку в колі найдорожчих людей.

Стрільцям п'ятниця відкриє нові можливості для навчання, переговорів і професійного розвитку. Після переходу Місяця до Близнюків активізуються ділові контакти, а цікаві пропозиції можуть з'явитися зовсім несподівано. Не поспішайте відповідати одразу – спочатку уважно проаналізуйте всі умови.

В особистому житті день буде насиченим приємними зустрічами й новими знайомствами. Ваш оптимізм і легкість у спілкуванні допоможуть зміцнити наявні стосунки або зробити перший крок назустріч новим почуттям.

Козорогам день допоможе успішно завершити робочий тиждень. Ваша дисциплінованість і відповідальність принесуть відчутні результати, особливо якщо ви приділите увагу довгостроковим проєктам і фінансовому плануванню. Це гарний час для аналізу бюджету, роботи з документами та організаційних питань.

У сімейному житті важливо не забувати про відпочинок і спілкування з рідними. Тепла домашня атмосфера допоможе швидко відновити сили. Вечір добре провести без зайвого поспіху, приділивши увагу собі та близьким.

Водоліям п'ятниця принесе натхнення, цікаві знайомства та нові творчі ідеї. День особливо сприятиме роботі в команді, професійному навчанню та реалізації нестандартних задумів. Ваші пропозиції можуть отримати підтримку, якщо ви чітко аргументуєте свою позицію. Водночас із фінансовими питаннями краще не поспішати.

В особистому житті день обіцяє багато позитивних емоцій. Зустріч із друзями, романтична прогулянка або сімейний вечір подарують гарний настрій. Відкритість до нового допоможе зробити цей день по-справжньому незабутнім.

Рибам п'ятниця допоможе впорядкувати робочі питання й завершити те, що давно відкладалося. У першій половині дня краще зосередитися на фінансах, документах і практичних завданнях, а після обіду можна сміливо переходити до творчих проєктів або нових ідей. Інтуїція підкаже правильний напрямок, якщо ви не поспішатимете.

В особистому житті варто більше часу провести з людьми, які вас підтримують. Щира розмова допоможе позбутися зайвих сумнівів, а спокійний вечір у приємній компанії подарує відчуття гармонії та впевненості.

Чого очікувати від дня – п'ятниці, 7 серпня 2026 року

П'ятниця стане днем змін і нових можливостей. Перша половина доби буде сприятливою для практичних справ, завершення робочих завдань і фінансового планування. Після переходу Місяця до Близнюків зросте потреба у спілкуванні, навчанні, переговорах і пошуку свіжих ідей. Саме тому друга половина дня чудово підійде для зустрічей, обговорень і творчої роботи.

Попри позитивний настрій, ретроградний Меркурій і надалі вимагатиме уважності. Не поспішайте підписувати важливі документи, купувати дорогі речі або робити остаточні висновки без перевірки інформації. Гнучкість, уважність і відкритість до нового стануть головними перевагами цього дня.

Найсприятливіші знаки дня

♊ Близнюки – після переходу Місяця у ваш знак зростуть енергія, комунікабельність і кількість нових можливостей.

♎ Терези – день сприятиме переговорам, новим знайомствам і зміцненню професійних контактів.

♒ Водолій – творчі ідеї, командна робота й активне спілкування допоможуть досягти вагомих результатів.

День найкраще підходить для:

завершення робочих справ перед вихідними;

переговорів і ділових зустрічей;

навчання та підвищення кваліфікації;

творчих проєктів;

коротких поїздок;

зустрічей із друзями та родиною;

планування наступного тижня.

Від чого краще утриматися:

поспішного підписання документів;

імпульсивних покупок;

поширення неперевіреної інформації;

необдуманих обіцянок;

суперечок через дрібниці;

надмірного інформаційного перевантаження.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві – підтримує впевненість, творчість і бажання проявити свої найкращі якості.

– підтримує впевненість, творчість і бажання проявити свої найкращі якості. 🌙 Місяць переходить із Тельця до Близнюків – день починається під знаком практичності, а завершується під впливом активного спілкування, нових ідей і допитливості.

– день починається під знаком практичності, а завершується під впливом активного спілкування, нових ідей і допитливості. ☿ Ретроградний Меркурій у Раку – закликає уважно перевіряти документи, листування та домовленості.

– закликає уважно перевіряти документи, листування та домовленості. ♄ Ретроградний Сатурн – сприяє перегляду довгострокових цілей і відповідальному підходу до роботи.

– сприяє перегляду довгострокових цілей і відповідальному підходу до роботи. ♆ Ретроградний Нептун – посилює інтуїцію та творче мислення, але радить уникати самообману.

– посилює інтуїцію та творче мислення, але радить уникати самообману. ♇ Ретроградний Плутон – допомагає позбутися застарілих підходів і відкриває шлях до внутрішнього розвитку.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.