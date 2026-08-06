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«Це дуже важко». Дружина Джо Байдена розповіла, як дізналася про онкологію чоловіка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джо Байдену вважає, що Джо Байден «житиме з раком усе життя»
фото: Іnstagram.com/drbiden

Джилл Байден пригадала, як лікарі Білого Дому не змогли виявити рак у Джо Байдена

Колишня перша леді США Джилл Байден передчувала хворобу свого чоловіка, 46-го президента Америки Джо Байдена. Дружина експрезидента розповіла, з чого розпочалося захворювання Байдена та як вона про це дізналася. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

У своєму інтерв'ю з Келлі Ріпою для програми «Let's Talk Off Camera» Джилл Байден пригадала перший симптом, який з’явився у Джо Байдена до того, як йому діагностували рак простати. За її словами, експрезидент прокидався «сім разів за ніч».

Тоді про стан на той момент президента США Джо Байден повідомили у Білий дім, проте лікарі не виявили причин для занепокоєння, тож Джилл Байден подумала, що все добре. Після завершення президентського терміну стан Байдена знову погіршився. 

Джилл Байден наполягла на тому, щоб чоловік звернувся до лікарів. «Але коли це продовжилося після того, як ми залишили Білий дім (у січні 2025 року), я сказала: «Джо, нам потрібно поїхати до Джеффа у Філадельфію, щось не так», – розповіла колишня перша леді.

Дружина Джо Байдена розповіла, як дізналася про онкологію чоловіка
Дружина Джо Байдена розповіла, як дізналася про онкологію чоловіка
фото: Іnstagram.com/drbiden

Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати. Наразі експрезидент вже має метастази у кістках. За словами його дружини, він «житиме з раком усе життя». «Кожні три місяці ми маємо стежити за цим, проходити обстеження й приймати ліки. Кожен, хто проходив цей шлях боротьби з раком, а я переживала це багато разів із членами своєї родини, зокрема з Бо, знає, що це постійний процес. Це щодня. І це дуже важко», – зізналася вона.

У 2025 році Джилл Байден зізналася, що була шокована діагнозом чоловіка, адже лікарі Білого дому не виявили в нього онкологію. «Я вважаю, що в Білому домі ми отримували чудову медичну допомогу, але чомусь це було пропущено», – говорила вона.

До слова, старший син Джо Байдена від першого шлюбу пішов з життя у 2015 році. Його здолала найагресивніша форма пухлини головного мозку.

Як писав «Главком», колишня перша леді Джилл Байден поділилася новинами про стан здоров'я свого чоловіка, який хворий на рак. Вона розповіла, що наразі Джо Байден почувається добре, однак його хвороба прогресувала, що ускладнює ймовірність одужання.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки четвертої стадії. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначали, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. 

Також повідомлялося, як експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки.

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Теги: президент онкологія рак Джозеф Байден Джилл Байден США

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