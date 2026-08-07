Найавторитетніший гороскоп на 8 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Субота сприятиме спілкуванню, новим знайомствам і творчим ідеям – Місяць у Близнюках допоможе бути гнучкими та швидко реагувати на зміни

8 серпня 2026 року може стати насиченим і досить динамічним днем. Місяць у Близнюках посилить цікавість, комунікабельність і бажання отримувати нову інформацію. Субота добре підходить для зустрічей із друзями, коротких поїздок, навчання, творчості та планування майбутніх справ.

Водночас ретроградний Меркурій у Раку закликає не довіряти першому враженню та уважно перевіряти важливу інформацію. Особливо це стосується фінансів, документів і домовленостей. День краще провести активно, але без зайвої поспішності.

Що прогнозують астрологи на 8 серпня 2026 року

Субота буде сприятливою для комунікації та обміну ідеями. Місяць у Близнюках допоможе швидше знаходити спільну мову з людьми, генерувати нові думки й легше пристосовуватися до несподіваних змін. Це вдалий час для зустрічей, навчання, культурних заходів, подорожей і творчих занять.

Венера у Терезах посилює потребу в гармонії та приємному спілкуванні, тому день добре підходить для побачень і дружніх зустрічей. Проте ретроградний Меркурій радить не поспішати з важливими рішеннями та не поширювати інформацію, яку ви не встигли перевірити.

Головна тема дня

Нові знайомства та цікаві ідеї можуть відкрити несподівані можливості.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Лев ♌

🌙 Місяць – Близнюки ♊

☿ Меркурій – ретроградний у Раку ♋

♀ Венера – Терези ♎

♂ Марс – Близнюки ♊

♃ Юпітер – Лев ♌

♄ Сатурн – ретроградний

♅ Уран – Близнюки ♊

♆ Нептун – ретроградний

♇ Плутон – ретроградний

Енергетика дня: спілкування, цікавість, творчість, рух, нові знайомства.

Кольори дня

Жовтий, блакитний, білий.

Щасливі числа

3, 8, 14, 23.

Гороскоп на 8 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам субота принесе багато енергії та бажання діяти. День сприятливий для зустрічей, коротких поїздок, нових знайомств і занять, які розширюють кругозір. Можуть з'явитися цікаві ідеї щодо роботи або майбутніх проєктів, однак не поспішайте одразу братися за все одночасно. Спочатку визначте пріоритети.

В особистому житті буде більше легкості та позитивних емоцій. Самотні Овни можуть познайомитися з цікавою людиною під час зустрічі або спільного відпочинку. Тим, хто вже перебуває у стосунках, варто провести день разом і додати трохи спонтанності у звичну рутину.

Тельцям варто присвятити суботу спілкуванню з людьми, які можуть позитивно вплинути на ваші майбутні плани. Хороший день для обговорення фінансових питань, планування покупок і пошуку нових джерел інформації. Не поспішайте витрачати гроші під впливом емоцій – краще спочатку порівняти варіанти.

В особистому житті захочеться більше уваги й тепла. Не бійтеся прямо сказати близькій людині про свої бажання та очікування. Вечір добре провести в приємній компанії, за спільною вечерею або неспішною прогулянкою.

Близнюки опиняться в центрі уваги цього дня. Місяць у вашому знаку посилить комунікабельність, допитливість і здатність швидко реагувати на обставини. Субота сприятлива для нових знайомств, навчання, творчих занять, подорожей і реалізації сміливих ідей. Водночас не беріться за надто багато справ одночасно.

В особистому житті день обіцяє яскраві емоції. Можлива цікава зустріч або несподіване повідомлення від людини, про яку ви давно не чули. У стосунках допоможуть гумор, відкритість і бажання провести час разом.

Ракам субота дасть можливість трохи відсторонитися від робочої метушні та зосередитися на власних потребах. День добре підходить для планування бюджету, домашніх справ і завершення питань, які давно не давали спокою. Через ретроградний Меркурій краще не поспішати з важливими фінансовими рішеннями.

В особистому житті вам може захотітися більше спокою та приватності. Не відмовляйтеся від підтримки близьких, але й не змушуйте себе бути постійно на зв'язку. Теплий сімейний вечір або спокійна прогулянка допоможуть відновити внутрішню рівновагу.

Левам субота подарує чудову можливість проявити себе та привернути увагу до власних ідей. Сонце й Юпітер у вашому знаку посилюють упевненість і бажання розширювати власні горизонти. День сприятливий для творчості, публічних заходів, спілкування та планування нових проєктів. Не варто лише обіцяти більше, ніж ви реально зможете виконати.

В особистому житті ви будете особливо привабливими для оточення. День добре підходить для романтичного побачення, зустрічі з друзями або спільної поїздки. Не бійтеся проявити ініціативу – ваша відкритість сьогодні матиме позитивний відгук.

Дівам субота допоможе розібратися з інформацією та визначити, які плани справді заслуговують уваги. Можуть з'явитися нові ідеї щодо професійного розвитку або навчання. День сприятливий для складання планів, роботи з інформацією та підготовки до майбутніх змін. Водночас не варто перевантажувати себе справами навіть у вихідний.

В особистому житті намагайтеся бути менш вимогливими до близьких. Не кожна дрібниця потребує виправлення чи аналізу. Спільна прогулянка, цікава розмова або невелика подорож допоможуть переключитися та отримати позитивні емоції.

Терезам субота подарує хороші можливості для спілкування, творчості та приємного відпочинку. Венера у вашому знаку посилить дипломатичність і допоможе легко знаходити спільну мову з оточенням. День підходить для зустрічей, культурних заходів, планування майбутніх проєктів і обговорення нових ідей. Водночас не варто поспішати з фінансовими рішеннями – спочатку перевірте всі деталі.

В особистому житті пануватиме романтична атмосфера. Самотні Терези можуть звернути увагу на людину, з якою раніше спілкувалися лише по-дружньому. Для пар це вдалий день, щоб провести час разом і відверто поговорити про спільні плани. Не бійтеся проявляти ініціативу та говорити про свої почуття.

Скорпіонам варто присвятити суботу справам, які допомагають розширити горизонти. Цікава розмова, нова інформація або несподівана пропозиція можуть змусити вас по-іншому поглянути на професійні перспективи. День сприятливий для навчання, планування подорожей і пошуку корисних контактів. Не поспішайте розкривати всі свої плани – деякі ідеї краще поки що залишити при собі.

В особистому житті важливо не накопичувати невисловлені емоції. Щира розмова допоможе краще зрозуміти партнера або близьку людину. Вільним Скорпіонам варто бути відкритішими до нових знайомств. Вечір добре провести в спокійній атмосфері без зайвого шуму.

Стрільцям субота може принести цікаві новини та нові перспективи. Місяць у Близнюках активізує сферу партнерства, тому багато залежатиме від спілкування з іншими людьми. Це гарний день для переговорів, обговорення спільних проєктів, навчання та пошуку однодумців. Однак не варто погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію – спочатку з'ясуйте всі умови.

В особистому житті можливі яскраві враження та несподівані повороти. Спільна поїздка, прогулянка або цікава подія допоможуть урізноманітнити вихідний. Якщо ви давно хотіли зробити перший крок назустріч людині, яка вам подобається, сьогодні для цього сприятливий момент.

Козорогам субота допоможе розібратися з практичними питаннями та скласти чіткий план на найближче майбутнє. Навіть у вихідний можуть з'явитися думки про роботу або фінанси, але не варто дозволяти їм повністю займати ваш час. День добре підходить для планування бюджету, організації домашніх справ і підготовки до важливих завдань наступного тижня.

В особистому житті постарайтеся бути більш відкритими та не переносити робочий настрій у спілкування з близькими. Їм може бракувати вашої уваги. Спільна вечеря, прогулянка або сімейна поїздка допоможуть відновити теплу атмосферу та відволіктися від робочих турбот.

Водоліям субота подарує багато цікавих ідей і можливостей для самореалізації. Місяць у Близнюках сприятиме творчості, навчанню, новим знайомствам і нестандартному погляду на звичні речі. Можна сміливо братися за творчий проєкт або обговорювати задум, який давно не наважувалися запропонувати іншим. Головне – не розпорошуйте увагу.

В особистому житті день обіцяє приємні зустрічі та позитивні емоції. Друзі можуть запропонувати цікаве проведення часу або несподівану поїздку. Для закоханих це гарна нагода спробувати щось нове разом і додати яскравих вражень у стосунки.

Рибам субота допоможе переключитися з робочих питань на особисті справи та відновлення. День добре підходить для наведення порядку вдома, планування фінансів і завершення невеликих завдань, які давно відкладалися. Не варто брати на себе надто багато – частину справ можна спокійно перенести на наступний тиждень.

В особистому житті важливо прислухатися до власних емоцій, але не робити поспішних висновків. Близька людина може потребувати вашої підтримки та уваги. Спокійний вечір у родинному колі, за улюбленим фільмом або під час неспішної розмови допоможе відчути себе комфортніше.

Чого очікувати від дня – суботи, 8 серпня 2026 року

8 серпня стане днем спілкування, нових ідей і приємних зустрічей. Місяць у Близнюках сприятиме допитливості, навчанню, коротким подорожам і творчим заняттям. Субота добре підходить для того, щоб змінити звичний сценарій вихідного, зустрітися з друзями або відвідати цікаву подію.

Водночас ретроградний Меркурій закликає не поспішати з важливими рішеннями. Не варто без перевірки довіряти чуткам, підписувати документи чи витрачати значні суми. Найкраща стратегія дня – бути відкритими до нового, але зберігати здорову обережність.

Найсприятливіші знаки дня

♊ Близнюки – Місяць у вашому знаку посилить комунікабельність, цікавість і здатність швидко знаходити потрібні рішення.

♌ Лев – Сонце та Юпітер у вашому знаку сприятимуть упевненості, творчості та новим можливостям.

♎ Терези – Венера у вашому знаку допоможе у спілкуванні, романтичних питаннях і створенні гармонійної атмосфери.

День найкраще підходить для:

зустрічей із друзями;

коротких поїздок;

навчання та самоосвіти;

творчих занять;

нових знайомств;

культурних заходів;

планування майбутніх проєктів;

відвертих розмов із близькими.

Від чого краще утриматися:

поширення неперевіреної інформації;

поспішних фінансових рішень;

великих покупок без попереднього порівняння;

суперечок через дрібниці;

надмірної кількості справ одночасно;

необдуманих обіцянок.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві – посилює впевненість, творчість, лідерські якості та бажання проявити себе.

– посилює впевненість, творчість, лідерські якості та бажання проявити себе. 🌙 Місяць у Близнюках – сприяє спілкуванню, навчанню, новим знайомствам і швидкому обміну інформацією.

– сприяє спілкуванню, навчанню, новим знайомствам і швидкому обміну інформацією. ☿ Меркурій ретроградний у Раку – закликає уважно ставитися до документів, повідомлень і важливих домовленостей.

– закликає уважно ставитися до документів, повідомлень і важливих домовленостей. ♀ Венера у Терезах – створює сприятливий фон для романтики, дружби, переговорів і пошуку компромісів.

– створює сприятливий фон для романтики, дружби, переговорів і пошуку компромісів. ♂ Марс у Близнюках – додає активності, цікавості та бажання діяти, але водночас може зробити людей більш нетерплячими.

– додає активності, цікавості та бажання діяти, але водночас може зробити людей більш нетерплячими. ♃ Юпітер у Леві – підтримує творчі починання, упевненість у собі та прагнення до нових можливостей.

– підтримує творчі починання, упевненість у собі та прагнення до нових можливостей. ♄ Ретроградний Сатурн – сприяє переосмисленню довгострокових планів.

– сприяє переосмисленню довгострокових планів. ♆ Ретроградний Нептун – посилює інтуїцію, але радить не піддаватися ілюзіям.

– посилює інтуїцію, але радить не піддаватися ілюзіям. ♇ Ретроградний Плутон – сприяє внутрішнім змінам і перегляду застарілих поглядів.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.