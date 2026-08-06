Один екзоскелет із Голландії коштуватиме фермі €5 тис.

На одній із ферм Черкащини тестують екзоскелети. Пристрої мають допомагати дояркам зменшити навантаження під час роботи. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Черкаси».

Екзоскелети мають розвантажувати м'язи спини та полегшувати рухи рук під час активної роботи. Ці пристрої мають вигляд механічного костюма, який треба одягати на спину. Фіксується він за допомогою ременів.

«Спина болить, руки болять. Коли почала працювати, то руки сильно боліли й ноги теж. Та й зазвичай більше на спину йшло навантаження», – розповіла доярка Христина Стеценко, яка працює на фермі кілька місяців. За словами доярки, екзоскелет вагою 2,5 кг на спині не відчувається.

Наразі його тестують на фермі. Загалом у ньому доводиться ходити впродовж чотирьох годин, стільки часу триває зміна доярок.

Вага екзоскелета сягає 2,5 кг фото: «Суспільне Черкаси»

Впровадити сучасну технологію у роботу ферми вирішила директорка господарства Тетяна Ляшенко. За її словами, дояркам доводиться піднімати доїльний апарат вагою понад кілограм. «Лівою рукою його треба підняти, правою підключити, і постійне навантаження йде на ліву руку. І цей кілограм до кінця доїння все важчим і важчим здається, тому дівчата втомлюються. Через це вирішили спробувати, проекспериментувати з екзоскелетом», – пояснила директорка.

Доярки з Черкащини тестують екзоскелети під час роботи на фермі фото: «Суспільне Черкаси»

На фермі наразі утримують 750 корів, яких доять тричі на день дві працівниці. Тож, якщо екзоскелет сподобається тестувальницям, ферма планує придбати два пристрої. Екзоскелети здатні знижувати навантаження на м'язи людини під час доїння. Ці пристрої популярні у сільському господарстві по всьому світу. Один із таких екзоскелетів із Голландії коштує фермі €5 тис.

«Ці екзоскелети запатентовані, їх розробляли безпосередньо для молочних ферм. Півтори тисячі молочних ферм у світі користуються цією моделлю у 40 різних країнах світу», – розповів власник компанії з автоматизації молочного тваринництва Олександр Назарко.

Нагадаємо, українські десантники виходять на новий технологічний рівень. 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ став першим підрозділом у Силах оборони України, який розпочав масштабне тестування екзоскелетів у польових умовах. Тестові зразки екзоскелетів вже надійшли до підрозділів і їх уже випробовують в логістиці та на бойових позиціях.