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Американський бренд створив футболку, яка не смердить 30 днів (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Футболка, яка не смердить 30 днів коштує $100
фото: скриншот hercleon.com/products/hercshirt

Виробники запевняють, що їхня футболка «не схожа на жодну іншу»

Бренд текстильних товарів HercLéon із США представив футболку, яка залишається чистою протягом 30 днів та не вбирає неприємні запахи. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сайт бренду.

Так, американський бренд уже випустив у продаж футболку, яка не смердить цілий місяць. Зазначається в описі продукту, що він створений з використанням інноваційної технології вплетення металу.

Також футболка має волокна деревини бука, мідь, спандекс та ще кілька матеріалів, завдяки чому допомагає довше залишатися свіжою. За словами виробника, деякі покупці могли носити цю футболку без прання понад 100 днів.

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Ідея створити завжди чисту футболку з'явилася у засновника компанії. «Під час туристичної подорожі Ісландією засновник компанії випадково поклав брудний одяг поруч із чистим. Уже наступного дня всі речі почали жахливо смердіти, і йому довелося майже тиждень носити одну й ту саму футболку. Після цієї поїздки він вирішив створити футболку, яка не вбирає неприємний запах. Після кількох років досліджень, розробки та тестування з'явилася HercShirt (раніше Apollo Shirt)», – йдеться на сайті.

Футболка, яка не смердить 30 днів коштує $100
Футболка, яка не смердить 30 днів коштує $100
фото: скриншот hercleon.com/products/hercshirt

Придбати інноваційну футболку можна за $100 (4,5 тис. грн). На сайті ця модель представлена також із довгим рукавом.

Нагадаємо, бренд спортивного одягу Adidas представив нову колекцію спільно з дизайнером Ріком Оуенсом. Головною деталлю цієї колаборації став надувний одяг. Нова колекція Adidas буде представлена на чоловічому показі Rick Owens Spring 2027 у Парижі. Вона уособлює незвичний дизайн, а саме надувні куртки та шорти з вбудованими вентиляторами.

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Теги: США мода стиль одяг

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