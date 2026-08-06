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Червонокнижний гриф з Берліна опинився на волі та прилетів до Київщини: історія птаха (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гриф Берлін опинився посеред очеретів у Білій Церкві
фото: Ігор Самохін/Facebook

Бьордвочер з Києва урятував червонокнижного грифа 

У Німеччині випустили на волю чорного грифа в рамках програми повернення птахів у дику природу, який виріс у зоопарку в Берліні. Гриф опинився неподалік Білої Церкви в Київській області, де травмувався. Його врятував птахоспоглядач Ігор Самохін. У коментарі «Главкому» киянин розповів, як наразі почувається птах та яка його подальша доля.

Як почувається гриф Берлін, який завітав до України

Гриф Берлін опинився посеред очеретів у Білій Церкві
Гриф Берлін опинився посеред очеретів у Білій Церкві
фото: Ігор Самохін/Facebook

Ігор Самохін розповів, що сьогодні він розмовляв з Іриною Снопко із «Садиби Нюшанік», де проходить реабілітацію Берлін. «За її словами, рана заживає, але її все ще треба обробляти спеціальною маззю, тому про повне відновлення ще рано говорити. Це ще тижні два лікування, як мінімум. Але, крім цього, птах у гарному стані, рухливий, з апетитом», – розповів він.

Птахоспоглядач Ігор Самохін врятував чорного грифа з Берліна
Птахоспоглядач Ігор Самохін врятував чорного грифа з Берліна
фото: Ігор Самохін/Facebook

Куди саме відправиться гриф після одужання, Ігор Самохін поки не знає. Однак бьордвочер (спостерігач за птахами, – «Главком») висловив власну думку про майбутнє Берліна. Він сподівається, що птах зможе знайти собі пару.

«Хотілось би, щоб він повернувся в дику природу і прилетів у Болгарію, де вже є кілька колоній грифів і де він зможе знайти «пару», коли підросте (йому один рік, а розмножуватись грифи починають не раніше, ніж у три роки). У нас є фахівці, і з болгарської сторони теж є фахівці, гадаю, вони домовляться про найкращий варіант для птаха», – сказав птахоспоглядач.

Історія чорного грифа з Берліна 

Чорного грифа Берліна знйшли посеред очеретів у Білій Церкві
Чорного грифа Берліна знйшли посеред очеретів у Білій Церкві
фото: Ігор Самохін/Facebook

Ігор Самохін за професією програміст, однак він багато цікавиться та знає про птахів. На своїй сторінці у Facebook він розповів історію грифа Берліна та його порятунку.

Берлін повернувся в дику природу з GPS-трекером у травні, тож орнітологи могли відстежувати його пересування. Спочатку птах побував у Болгарії, пролетів Румунію, Молдову й опинився на Черкащині, а згодом зупинився в Білій Церкві Київської області.

«Берлін використав свою нову свободу незвично для грифа і полетів на північ, спершу в Румунію, а потім у поля центральної України. Річ у тім, що в Європі ці птахи населяють здебільшого гірські регіони (є вони і у нас в Криму), а от Черкащина це взагалі не їх біотоп. Але Берлін не зупинявся і долетів аж до Білої Церкви в Київській області, де харчувався якийсь час на звалищі», - зазначив Самохін.

За його словами, гриф поранив ногу та застряг серед очерету. «На жаль, невдовзі після цього сталося лихо – птах поранив ногу (можливо, через напад бродячої собаки), а потім якимось чином опинився на землі в дуже незручному місці, у невеликій долині серед високого очерету на південь від Білої Церкви. Гриф не зміг злетіти і просто застряг там, в одній точці», – розповів Ігор Самохін у своєму дописі.

Чорний гриф із Берліна опинився на Київщини
Чорний гриф із Берліна опинився на Київщини
фото: Ігор Самохін/Facebook

Тоді орнітологи з Берліна за GPS-трекером зрозуміли, що з грифом щось сталося, та звернулися до колег з України. Тоді Ігор Самохін зі своєю дружиною Аліною Рожковою зголосилися допомогти врятувати берлінського птаха. «Вранці 28 липня, маючи точні координати, виїхали за грифом. Ми з певними труднощами продерлися через довжелезний, дуже мокрий після дощу очерет, але швидко знайшли птаха. Він був виснажений і зневоднений, що не заважало йому атакувати своїм потужним дзьобом, коли його намагалися взяти на руки», – пригадав бьордвочер.

Берлін повернувся в дику природу з GPS-трекером
Берлін повернувся в дику природу з GPS-трекером
фото: Ігор Самохін/Facebook

Чорного грифа  напоїли водою та дали можливість полетіти далі, однак він виявився занадто виснаженим, тому Самохін забрав птаха до Києва, щоб його оглянув ветеринар. «На щастя, у нього немає переломів чи критичних травм, однак є тривожна рана на цівці. Після огляду птах переїхав у нову тимчасову домівку – Садибу Нюшанік. Там йому вже лікують рану, дають антибіотики та годують улюбленим кормом – м’ясом і мертвими тваринами (він уже з’їв цілого кроля)», – розповідав птахоспоглядач.

Якщо ж нога Берліна загоїться і він почуватиметься краще, його можна буде відпускати на волю.

«Чорний гриф – найбільший хижий птах у Європі, з розмахом крил до 3 метрів. Живуть вони до 30 років у дикій природі, тож Берлін ще зовсім юнак. Сподіваюся, він ще матиме нагоду літати й мандрувати та, в ідеалі, полетить тепер у бік Балкан, де зараз зростає популяція грифів і для них є гарні умови», – розповів Ігор Самохін.

Нагадаємо, у Дніпрі волонтерка Вероніка Конькова лікувала пораненого боривітра на ім’я Шрайк, який зіткнувся з російським дроном в зоні військових дій. Українські військові знайшли пораненого птаха та евакуювали з фронту. 

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Теги: Київ Німеччина птахи Берлін Червона книга природа Біла Церква

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