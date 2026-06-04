Українка з Маріуполя поскаржилася на вартість житла у Польщі та назвала ціни

Українка назвала один з недоліків життя у Польщі

Українка з Маріуполя Лєра Виноградова мешкає у Польщі. Вона поскаржилася на вартість нерухомості у Польщі, через що вона тривалий час не може придбати власне житло. Про це пише «Главком» із посиланням на допис українки в Іnstagram.

Лєра Виноградова після переїзду до Польщі сподівалася згодом придбати нове житло, однак через високі ціни вона не може собі цього дозволити.

«Я була дуже наївна років шість тому, коли тільки переїхали в Польщу. Я думала: «О, зараз трохи напряжемося, за кілька років назбираємо на перший внесок і візьмемо іпотеку». У 20-му році іпотеку можна було взяти ну тисяч за 700-800 zł гарну класну квартиру в Кракові. Трьохкімнатну, наприклад. Потім постковідна інфляція, війна і знову інфляція. Ціни зараз просто…» – розповіла українка.

За словами Лєри Виноградової, нині за zł700 тис., це близько 8 млн грн, можна придбати лише невелику квартиру, однак не будинок для великої родини. «А нам треба як мінімум три спальні… Грошей в нас немає. Навряд чи вони зʼявляться. Я останній рік змиряюся з перспективою, що власне житло я, якщо і куплю, то коли діти вже виростуть», – зазначила жінка.

Також українка зауважила, що втратила свій дім у Маріуполі через війну, тому її родина не має нерухомості, щоб її продати та купити нове житло у Польщі.

Як йдеться у звіті польського порталу GetHome.pl, у Варшаві, Кракові та Вроцлаві житло площею 30-40 кв. м коштуватиме від $146 тис. до $172 тис. Зокрема, середня вартість квартири у Польщі у квітні 2026 року становила близько $124 тис. Зазначимо, у різних містах Польщі ціни на житло відрізняються:

Варшава – $172 тис.

Краків – $162 тис.

Вроцлав – $146 тис.

Гданськ –$162 тис.

Краків – $162 тис.

Вроцлав – $146 тис.

Познань – $132 тис.

Нагадаємо, блогерка з України Асія розповіла, чи варто українцям обирати Швецію для життя. За її словами, у Швеції складно знайти роботу, а також треба володіти шведською мовою, або хоча б англійською. Вона також зауважила, що шведська мова складна у вивченні.