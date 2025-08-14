«Я особисто Петру Олексійовичу показав». Нардеп Власенко пояснив скандальний інцидент з середнім пальцем

Соратник Тимошенко розтлумачив свій скандальний жест, показаний у Верховній Раді

Середній палець, який народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко показав під час засідання Верховної Ради 31 липня під час розгляду законопроєкту про повернення повноважень НАБУ та САП, призначався персонально главі фракції «Європейська солідарність» Петру Порошенку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів сам народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Народний депутат зазначив, що йому не було байдужим те, що відбувалося в парламенті під час обговорення цього важливого питання. «Мені було точно не байдуже, коли замість реальної професійної дискусії спочатку всі побігли в одну сторону, а потім розвернулися і так само стадом побігли в іншу сторону. Ніхто не дискутував, не було ніяких аргументів. Були тільки гасла з одного боку і з іншого. Лише Тимошенко двічі виступила з незмінною позицією і пояснила, чому вона у неї саме така», – підкреслив політик.

За його словами, просто під час виступу Юлії Тимошенко Петро Порошенко почав «улюлюкати», а за ним «улюлюкати» почала і вся його фракція. «І я особисто Петру Олексійовичу показав, що я про нього думаю. Можливо, це було занадто емоційно, але це моє ставлення до Порошенка», – наголосив Сергій Власенко.

Голова ТСК з розслідування корупції в правоохоронних органах також звернувся до Порошенка з приводу політичної залежності ДБР від керівництва країни. Деякі політики, зауважив парламентарій, у відповідь на звинувачення використовують заяви про залежність бюро. Коли Петра Порошенка обвинувачують в тому, що він торгував вугіллям з окупованих територій разом з Медведчуком, він каже, що це все – політичні репресії з боку ДБР, заявив депутат.

«Звертаюся конкретно до Петра Олексійовича: надайте докази політичної заангажованості цього органу, ми їх розглянемо. Член вашої фракції Максим Саврасов у нас в комісії присутній – можете через нього передати, можете самі», – зазначив Сергій Власенко.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» також писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.