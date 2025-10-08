Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців

Статус захисту S для біженців з України не буде скасовано не раніше початку березня 2027 року

Українці, які втратять право на статус S згідно з новими правилами, зможуть подати заяву на притулок у Швейцарії

Сьогодні, 8 жовтня, федеральна рада Швейцарії підтвердила продовження дії тимчасового захисту S для громадян України щонайменше до 4 березня 2027 року. Водночас нове рішення запроваджує диференційований підхід до українських біженців залежно від їхнього регіону походження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Blue News.

Починаючи з 1 листопада, вважатиметься можливим повернення осіб, які прибули з таких областей:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Для жителів інших регіонів діятимуть окремі умови та критерії повернення.

Українці, які втратять право на статус S згідно з новими правилами, зможуть подати заяву на притулок у Швейцарії. Ті ж, хто зберігатиме цей статус, продовжать отримувати державну підтримку.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки.

Також Європейський Союз ухвалив рекомендацію щодо поступового завершення тимчасового захисту для українців. Вона передбачає координацію дій країн-членів для гарантування безпечного повернення українців додому та їхньої сталої реінтеграції, коли безпекова ситуація це дозволятиме.