Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців
Статус захисту S для біженців з України не буде скасовано не раніше початку березня 2027 року
фото: dpa

Українці, які втратять право на статус S згідно з новими правилами, зможуть подати заяву на притулок у Швейцарії

Сьогодні, 8 жовтня, федеральна рада Швейцарії підтвердила продовження дії тимчасового захисту S для громадян України щонайменше до 4 березня 2027 року. Водночас нове рішення запроваджує диференційований підхід до українських біженців залежно від їхнього регіону походження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Blue News.

Починаючи з 1 листопада, вважатиметься можливим повернення осіб, які прибули з таких областей:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.

Для жителів інших регіонів діятимуть окремі умови та критерії повернення.

Українці, які втратять право на статус S згідно з новими правилами, зможуть подати заяву на притулок у Швейцарії. Ті ж, хто зберігатиме цей статус, продовжать отримувати державну підтримку.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки.

Також Європейський Союз ухвалив рекомендацію щодо поступового завершення тимчасового захисту для українців. Вона передбачає координацію дій країн-членів для гарантування безпечного повернення українців додому та їхньої сталої реінтеграції, коли безпекова ситуація це дозволятиме. 

Читайте також:

Теги: Швейцарія біженці українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні 2022 року в рамках секретної спецоперації ГУР Грян добровільно полетів на допомогу побратимам в оточений Маріуполь
Поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Олександра Гряника
6 жовтня, 09:00
Польський суд ухвалив рішення взяти українця під варту терміном на сім днів
Польща арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
1 жовтня, 18:44
Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 05:00
Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
27 вересня, 18:14
Меренгове тістечко «Павлова»
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
26 вересня, 17:30
Нідерланди планують змінити правила проживання для українських біженців через брак місць у притулках
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
19 вересня, 04:52
Роковини масових репресій Польщі проти Галичини
Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина у 1930 році
16 вересня, 18:15
Автомобіль з українськими номерами понівечений
«На фронт». У Вроцлаві вандали розмалювали авто українки (фото)
16 вересня, 06:28
Трамп зазначив, що Північна Кароліна та вся країна потребують закону та порядку
Трамп звинуватив демократів у вбивстві українки в США
8 вересня, 23:56

Соціум

Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців
Швейцарія скасує тимчасовий захист для деяких українців
Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
Паливна криза в Росії: введено жорсткі ліміти на продаж бензину в чотирьох областях
Паливна криза в Росії: введено жорсткі ліміти на продаж бензину в чотирьох областях
Затримано 6 тис. рейсів: американські аеропорти паралізовані через нестачу диспетчерів
Затримано 6 тис. рейсів: американські аеропорти паралізовані через нестачу диспетчерів
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua