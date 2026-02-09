Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі

На даху однієї з офісних будівель у Лондоні встановили вулики

Британські компанії встановлюють вулики біля офісів для підтримки добробуту працівників

У Великій Британії роботодавці дедалі частіше встановлюють вулики поруч з офісами: на дахах, у внутрішніх дворах і на територіях бізнес-центрів. Ідею подають не як розвагу, а як спосіб зменшити стрес, покращити психічне здоров’я та згуртувати колективи на тлі вигорання й стресу. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

За словами співзасновника Green Folk Recruitment Кріса Пейна, спостереження за бджолами допомагає працівникам по-іншому подивитися на командну роботу.

«Є щось особливе в тому, щоб дати людям паузу і показати, як природа створила приклад ефективної спільної роботи», – сказав він.

Двічі на рік Пейн возить співробітників на навчання з бджільництва. Після отримання сертифікації вони планують встановити власноруч збудовані вулики біля своїх офісів.

Генеральна директорка Buckley’s Bees Емма Баклі розповідає, що попит з боку бізнесу стрімко зростає. Компанія вже працює з десятками клієнтів у Британії та за кордоном і розширює штат.

«Роботодавці все більше розуміють, що психічне здоров’я тісно пов’язане з контактом із природою», – зазначила вона.

У деяких офісах встановлюють камери всередині вуликів, щоб співробітники могли спостерігати за бджолами прямо зі своїх робочих місць або в зонах відпочинку.

Засновник BeesMax Ltd Марк Гейл каже, що догляд за вуликами став несподівано об’єднуючим досвідом. Його компанія обслуговує пасіки, зокрема в лондонському центрі QEII, у студії Codemasters та в готелях DoubleTree by Hilton.

«В одну хвилину люди працюють за комп’ютерами, а в наступну – вже в захисних костюмах поруч із тисячами бджіл», – сказав він.

Водночас екологи застерігають, що надмірна кількість вуликів у містах може шкодити біорізноманіттю, створюючи конкуренцію для диких комах.

До слова, освіта та охорона здоров'я, за даними компанії Lepaya, виявилися сферами, де співробітники найчастіше повідомляють про схильність до стресу. Загалом дві третини європейців, що працюють, відчувають стрес.