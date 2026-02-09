Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На даху однієї з офісних будівель у Лондоні встановили вулики
фото: REM Limited

Британські компанії встановлюють вулики біля офісів для підтримки добробуту працівників

У Великій Британії роботодавці дедалі частіше встановлюють вулики поруч з офісами: на дахах, у внутрішніх дворах і на територіях бізнес-центрів. Ідею подають не як розвагу, а як спосіб зменшити стрес, покращити психічне здоров’я та згуртувати колективи на тлі вигорання й стресу. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

За словами співзасновника Green Folk Recruitment Кріса Пейна, спостереження за бджолами допомагає працівникам по-іншому подивитися на командну роботу.

«Є щось особливе в тому, щоб дати людям паузу і показати, як природа створила приклад ефективної спільної роботи», – сказав він.

Двічі на рік Пейн возить співробітників на навчання з бджільництва. Після отримання сертифікації вони планують встановити власноруч збудовані вулики біля своїх офісів.

Генеральна директорка Buckley’s Bees Емма Баклі розповідає, що попит з боку бізнесу стрімко зростає. Компанія вже працює з десятками клієнтів у Британії та за кордоном і розширює штат.

«Роботодавці все більше розуміють, що психічне здоров’я тісно пов’язане з контактом із природою», – зазначила вона.

У деяких офісах встановлюють камери всередині вуликів, щоб співробітники могли спостерігати за бджолами прямо зі своїх робочих місць або в зонах відпочинку.

Засновник BeesMax Ltd Марк Гейл каже, що догляд за вуликами став несподівано об’єднуючим досвідом. Його компанія обслуговує пасіки, зокрема в лондонському центрі QEII, у студії Codemasters та в готелях DoubleTree by Hilton.

«В одну хвилину люди працюють за комп’ютерами, а в наступну – вже в захисних костюмах поруч із тисячами бджіл», – сказав він.

Водночас екологи застерігають, що надмірна кількість вуликів у містах може шкодити біорізноманіттю, створюючи конкуренцію для диких комах.

До слова, освіта та охорона здоров'я, за даними компанії Lepaya, виявилися сферами, де співробітники найчастіше повідомляють про схильність до стресу. Загалом дві третини європейців, що працюють, відчувають стрес.

Читайте також:

Теги: Велика Британія робота бджоли стрес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Британії повідомив про виділення фінансування для військових
Британія готує війська до розгортання в Україні: виділено £200 млн на модернізацію та захист
10 сiчня, 11:02
8 січня уряд Ірану відключив країну від інтернету та міжнародних телефонних дзвінків
Британія терміново закрила посольство в Ірані 
15 сiчня, 04:58
Reuters наголошує, що візит Стармера (ліворуч) дає Китаю можливість завоювати прихильність ще одного союзника США
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю
27 сiчня, 06:34
Глава Білого дому вважає тісніші зв’язки Британії з Китаєм «дуже небезпечними»
Трамп попередив Британію про ризики зближення з Китаєм
30 сiчня, 08:05
Активність Сонця з 13 по 14 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 січня: якою буде сонячна активність
14 сiчня, 07:14
Активність Сонця з 17 по 18 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 січня: якою буде сонячна активність
17 сiчня, 05:00
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
15 сiчня, 20:07
Bank of Scotland спіймали на порушенні санкцій проти Росії
Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій проти Росії
26 сiчня, 14:44
Активність Сонця з 7 по 8 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 лютого: якою буде сонячна активність
7 лютого, 05:46

Життя

Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
Попри жорстку критику кіноекспертів фільм про Меланію Трамп стартував із рекордними зборами
Попри жорстку критику кіноекспертів фільм про Меланію Трамп стартував із рекордними зборами

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua