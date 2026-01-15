Британія терміново закрила посольство в Ірані 

8 січня уряд Ірану відключив країну від інтернету та міжнародних телефонних дзвінків

Уряд застеріг, що у разі надзвичайних ситуацій консульська допомога громадянам у самому Ірані надаватися не буде

Уряд Великої Британії тимчасово закрив посольство в Тегерані через загострення безпекової ситуації. Дипломати переведені на дистанційну роботу. Про це повідомило МЗС, пише «Главком».

«У зв’язку з поточними ризиками безпеки ми ухвалили рішення про евакуацію персоналу з Ірану. Консульство працюватиме віддалено», – йдеться в заяві.

МЗС також оновило поради для мандрівників, закликавши громадян Великої Британії утриматися від поїздок до Ірану.

Також Лондон вивів своїх військових з американської бази в Катарі, що свідчить про загальне посилення безпекових заходів у регіоні.

Як повідомлялось, Іран закрив свій повітряний простір для всіх польотів, за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. Крім того, підрозділи Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) переведено в режим максимальної бойової готовності.

Варто зазначити, що на тлі загострення ситуації з безпекою в Ірані одразу кілька європейських країн, а саме Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян терміново покинути територію Ісламської Республіки.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.