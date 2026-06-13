Клопотенко одружився і показав весільні фото та відео

Наречені зіграли весілля в традиційному українському стилі

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко одружився. Як інформує «Главком», радісною новиною шеф-кухар та його обраниця Катерина Воскресенька поділилися в Instagram.

«Офіційно чоловік і дружина», – написав Клопотенко під дописом.

Євген Клопотенко одружився з Катериною Воскресенькою фото: Євген Клопотенко/Instagram

Наречені зіграли весілля в традиційному українському стилі фото: Євген Клопотенко/Instagram

Кулінар також подякував усім, хто став частиною цього особливого святкового дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу.

Євген Клопотенко та його обраниця Катерина Воскресенька фото: Євген Клопотенко/Instagram

Новоспечене подружжя поділилося світлинами та відео з весілля, яке пройшло в українському стилі. Гості вбралися у вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.

💍Ресторатор, шеф-кухар і дослідник української кухні Євген Клопотенко та засновниця бюро вражень Viter Vie Катерина Воскресенська офіційно уклали шлюб



Молодята поділилися кадрами зі свого весілля. pic.twitter.com/YUi6x1oEZC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2026

Нагадаємо, у січні 2026 року Клопотенко повідомив, що він та його кохана Катерина Воскресенька тепер заручені. Ресторатор освідчився обраниці.

Зазначимо, Євген Клопотенко розсекретив стосунки з Катериною Воскресенською на початку вересня 2025 року. Проте пара вже доволі тривалий час разом. Річницю закохані святкували 24 листопада 2025 року. Саме тоді вони познайомились.

Нагадаємо, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

До слова, Клопотенко похвалився у соцмережах, що відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою.