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Клопотенко одружився і показав весільні фото та відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Євген Клопотенко та його обраниця Катерина Воскресенька зіграли весілля
фото: Євген Клопотенко/Instagram

Наречені зіграли весілля в традиційному українському стилі

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко одружився. Як інформує «Главком», радісною новиною шеф-кухар та його обраниця Катерина Воскресенька поділилися в Instagram. 

«Офіційно чоловік і дружина», – написав Клопотенко під дописом.

Євген Клопотенко одружився з Катериною Воскресенькою
Євген Клопотенко одружився з Катериною Воскресенькою
фото: Євген Клопотенко/Instagram
Наречені зіграли весілля в традиційному українському стилі
Наречені зіграли весілля в традиційному українському стилі
фото: Євген Клопотенко/Instagram

Кулінар також подякував усім, хто став частиною цього особливого святкового дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу.

Євген Клопотенко та його обраниця Катерина Воскресенька
Євген Клопотенко та його обраниця Катерина Воскресенька
фото: Євген Клопотенко/Instagram

Новоспечене подружжя поділилося світлинами та відео з весілля, яке пройшло в українському стилі. Гості вбралися у вишиванки та разом із молодятами дотримувались традицій.

Нагадаємо, у січні 2026 року Клопотенко повідомив, що він та його кохана Катерина Воскресенька тепер заручені. Ресторатор освідчився обраниці.

Зазначимо, Євген Клопотенко розсекретив стосунки з Катериною Воскресенською на початку вересня 2025 року. Проте пара вже доволі тривалий час разом. Річницю закохані святкували 24 листопада 2025 року. Саме тоді вони познайомились.

Нагадаємо, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

До слова, Клопотенко похвалився у соцмережах, що відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою.

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Теги: весілля Євген Клопотенко одруження

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