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Чемпіон світу розповів, як на спінінг ловити рибу кожні три хвилини

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Чемпіон світу розповів як ловити рибу кожні три хвилини на спінінг
Фото: скрин з відео

Назар Боженко, який зміг витягнути 180 риб за шість годин, розібрав головні помилки новачків під час літньої риболовлі 

Для багатьох українців рибалка – це просто везіння. От тільки відомий український спортсмен Назар Боженко руйнує цей міф і відверто розповідає, як правильний вибір літньої приманки та тактика швидкого пошуку гарантують шалений улов. Про це розповідає «Главком» з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю спінінгіста для «Суспільного».

Звичайна бамбукова вудка в дитинстві та карасі у ставку – так розпочинався шлях Назара Боженка зі Львівщини. Однак у 2021 році чоловік став чемпіоном світу зі спінінгової риболовлі. Під час змагань у Болгарії він встановив вражаючий результат: за шість годин активної ловлі Назар Боженко упіймав близько 180 риб. Завдяки цьому він здобув золото в особистому заліку та допоміг збірній України піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Зараз спортсмен із задоволенням ділиться власним досвідом, унікальною тактикою пошуку хижака та розповідає, як перетворити звичайне хобі на професійне мистецтво, де улов – це не головне.

Назар Боженко пригадав у розмові з журналістами, що той тріумфальний для України Чемпіонат світу проходив на стрімкій гірській річці в Болгарії, а головним об'єктом лову була форель, якої у водоймі виявилося надзвичайно багато.

За словами чемпіона, азарт під час змагань зашкалював, адже риба хапала наживку фактично на кожному закиді. Проте Назар підкреслює: справжнє задоволення приносить не той момент, коли клює без зупину, а коли доводиться годинами підбирати ключик до пасивної риби, міняти приманки та експериментувати з проводкою. До слова, за спортивним принципом, усю спійману рибу чемпіон завжди відпускає назад у водойму цілою та неушкодженою.

У чому особливість спінінгової риболовлі

За словами спортсмена, спінінгова риболовля суттєво відрізняється від традиційного лову мирної риби. Якщо під час риболовлі на карася або коропа рибалка зазвичай очікує на клювання в одному місці, то при лові хижаків необхідно постійно рухатися та активно шукати рибу.

Головна особливість спінінга полягає у використанні штучних приманок, які імітують природну здобич хижої риби.

Назар Боженко виділяє три основні класи літніх наживок:

  1. Силікон: майстерно копіює придонних раків, хробаків чи великих личинок комах.
  2. Воблери: об'ємні пластикові рибки, які своєю грою у товщі води нагадують пораненого малька.
  3. Блешні: класичні металеві приманки, що приваблюють хижака яскравими відблисками та вібрацією.

Завдяки надчутливим сучасним матеріалам вудилища, досвідчений спінінгіст буквально «бачить» руками все, що коїться на дні: торкання трави, удар об камінь чи легке щипання риби. Професіонали навіть здатні вгадати вид хижака ще до того, як він з'явиться на поверхні води.

Як знайти рибу у водоймі

Одним із головних секретів успішної риболовлі Назар Боженко називає правильний пошук риби. За його словами, хижак рідко стоїть на одному місці, тому підгодувати місце й чекати, поки карась чи короп припливе сам, не вийде.

Спортсмен рекомендує робити від п'яти до десяти закидів у певній зоні, після чого змінювати місце лову.

Особливу увагу, за його словами, варто приділяти:

  • глибоким ямам;
  • перекатам на річках;
  • ділянкам біля корчів;
  • місцям зі зміною рельєфу дна;
  • прибережним укриттям.

Саме в таких точках найчастіше концентрується хижа риба.

Боженко стверджує, що дана стратегія однаково ефективно працює як на великих річках, так і на закритих озерах чи водосховищах. Для літніх виїздів на риболовлю Назар Боженко рекомендує звернути увагу на такі перевірені локації, як річки Дністер і Західний Буг, а також знамените Задорожнє озеро.

До речі, попри численні нагороди та перемоги, Назар Боженко переконаний, що справжня цінність риболовлі полягає не в кількості впійманої риби. За його словами, найбільше задоволення приносить сам процес пошуку, аналізу поведінки риби та перебування на природі. Саме тому навіть після світового чемпіонства він продовжує сприймати риболовлю не лише як спорт, а й як можливість відпочити та отримати новий досвід.

Нагадаємо, у червні риба змінює поведінку через літню спеку, тому навіть досвідченим рибалкам доводиться коригувати звичну тактику лову. Водночас на більшості водойм України завершується нерестова заборона, відкриваючи більше можливостей для риболовлі. «Главком» розповідав, які дні будуть найвдалішими для рибалки.

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Теги: правозахисники відпочинок рибальство річка риба

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