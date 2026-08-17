Ексголова Оболонського району одружився з «коханням свого життя» (фото)

Кирило Фесик та його кохана мають спільну доньку

Колишній очільник Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирило Фесик одружився після відставки. Він зіграв весілля та поділився деталями. Про це пише «Главком» із посиланням на допис експосадовця у Facebook.

Кирило Фесик одружився із матірʼю своєї доньки та коханою Альоною Бузюн. Жінка взяла прізвище чоловіка. «Вчора в моєму житті відбулася одна з найважливіших подій – я одружився з коханням усього мого життя, мамою нашої неймовірної донечки – Альона Бузюн, яка відтепер стала Фесик», – розповів експосадовець.

Також Фесик поділився світлиною з весілля. На фото подружжя позує в обіймах під час поцілунку. Наречений одягнений у класичний чорно-білий костюм, а наречена у білу приталену сукню з довгою фатою.

фото: Facebook/Кирило Фесик

Кирило Фесик подякував дружині за їхнє кохання там її підтримку. Вдячний тобі за кожну хвилину нашого кохання, за твою постійну підтримку, розуміння мого життєвого шляху. Мені неймовірно пощастило з тобою, – зізнався Фесик.

Як писав «Главком», Кирило Фесик залишає Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію, етап його роботи на цій посаді тривалістю понад шість років добігає кінця. За словами Фесика, він уже розпочав усі необхідні офіційні процедури, пов’язані з переходом на нове місце роботи, про яке обіцяє оголосити згодом.