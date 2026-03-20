Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці

Як буде «дно» у множині та як відмінювати це слово?

В одному з радіоефірів гість програми вжив множину слова «дно», сказавши «одне з тих днів». Це викликало запитання у читача «Главкома», чи правильною є форма, яку озвучив гість радіопрограми. Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила, що слово «дно» має форму множини, але вона відрізняється від поширеної помилкової.

Мовознавиця зазначає, що слово «дно» відмінюється так само, як інші іменники середнього роду другої відміни із закінченням -о.

«Дно має форму множини, як і слова судно, рядно, садно: ден, суден, ряден, саден», – пояснила вона. Водночас філологиня підкреслила, що форма «днів» належить до слова «день», яке є іменником чоловічого роду.

«Якби «дно» відмінювалося як «днів», то мало б бути й «вікно» – «вікнів»», – зазначила Ольга Васильєва.

Таким чином, правильний варіант – «одне з тих ден», а не «днів».

Нагадаємо, філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» розповіла про правильні фемінітиви. Читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». На це мовознавиця зазначила, що в українській мові існує безліч фемінітивів.

Також повідомлялося, філологиня Ольга Васильєва в рубриці відповіла на питання читачів «Главкому» та пояснила, чому Гренландія пишеться саме через букву «е», а не через «і» як Грінландія. Читачі припустили, що слово Гренландія має писатися інакше, а саме Грінландія, як транслітерація з англійської, адже в назві країни дійсно є слово «Грін», яке пишеться через «і» та в перекладі з англійської мови означає зелений колір.