Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці

Іванна Гончар
Як буде «дно» у множині та як відмінювати це слово?

В одному з радіоефірів гість програми вжив множину слова «дно», сказавши «одне з тих днів». Це викликало запитання у читача «Главкома», чи правильною є форма, яку озвучив гість радіопрограми. Філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила, що слово «дно» має форму множини, але вона відрізняється від поширеної помилкової.

Мовознавиця зазначає, що слово «дно» відмінюється так само, як інші іменники середнього роду другої відміни із закінченням -о.

«Дно має форму множини, як і слова судно, рядно, садно: ден, суден, ряден, саден», – пояснила вона. Водночас філологиня підкреслила, що форма «днів» належить до слова «день», яке є іменником чоловічого роду.

«Якби «дно» відмінювалося як «днів», то мало б бути й «вікно» – «вікнів»», – зазначила Ольга Васильєва.

Таким чином, правильний варіант – «одне з тих ден», а не «днів».

Нагадаємо, філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» розповіла про правильні фемінітиви. Читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». На це мовознавиця зазначила, що в українській мові існує безліч фемінітивів. 

Також повідомлялося, філологиня Ольга Васильєва в рубриці відповіла на питання читачів «Главкому» та пояснила, чому Гренландія пишеться саме через букву «е», а не через «і» як Грінландія. Читачі припустили, що слово Гренландія має писатися інакше, а саме Грінландія, як транслітерація з англійської, адже в назві країни дійсно є слово «Грін», яке пишеться через «і» та в перекладі з англійської мови означає зелений колір. 

Читайте також

Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
4 березня, 15:29
Українська «Шиншила»: де помилилася Тіна Кароль? 10 запитань до мовознавиці
Українська «Шиншила»: де помилилася Тіна Кароль? 10 запитань до мовознавиці
28 лютого, 10:00
Посолка, послиця чи пані посол? 10 запитань до мовознавиці
Посолка, послиця чи пані посол? 10 запитань до мовознавиці
7 березня, 10:00
Анатолій Нелюба: «Я б спростив деякі правила, а деякі – об’єднав між собою»
Мовознавець Анатолій Нелюба – про оновлений правопис: Натворили силу-силенну помилок Інтерв'ю
9 березня, 21:00
Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров підтвердила, що фемінітиви не є обов’язковими
Комісія зі стандартів державної мови пояснила, чи обов'язково вживати фемінітиви
3 березня, 09:47
Максим Галкін похизувався знаннями української мови
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
2 березня, 15:34
Сергій Донець залишив команду в меншості через російську мову
Український футболіст заробив вилучення за російську мову в медіалізі
3 березня, 18:21
Працівник «Нової пошти» видалив своє відео з мережі
«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову
6 березня, 15:02
Школу при монастирі УПЦ МП перевірили через підозри щодо російської мови
Підпільну школу при УПЦ МП перевірив офіс мовної омбудсманки
9 березня, 20:04

Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)
Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)
Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку
Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
