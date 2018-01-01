День рождения боксера Василия Ломаченко. Биография и лучшие нокауты

Основные факты биографии выдающегося украинского боксера

Сегодня, 17 февраля, исполняется 30 лет украинскому боксеру Василию Ломаченко. За свою карьеру он дважды становился Олимпийским чемпионом, завоевывал золотую медаль Чемпионата Европы, а также получил два «золота» и одно «серебро» на Чемпионатах мира. Родился Василий в Белгород-Днестровске (Одесская обл.) в 1988 году. Начал

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Василий Ломаченко

Основные факты биографии выдающегося украинского боксера

Сегодня, 17 февраля, исполняется 30 лет украинскому боксеру Василию Ломаченко. За свою карьеру он дважды становился Олимпийским чемпионом, завоевывал золотую медаль Чемпионата Европы, а также получил два «золота» и одно «серебро» на Чемпионатах мира.

Родился Василий в Белгород-Днестровске (Одесская обл.) в 1988 году. Начал заниматься боксом в 1994 году. Его отец Анатолий – профессиональный тренер, который с детства воспитывал Василия так, чтобы он стал Олимпийским чемпионом. Именно под его руководством спортсмен и достиг наивысших результатов в своей карьере.

Любительскую карьеру Василия считают одной из наиболее успешных в современном спорте. Неоднократный чемпион Украины, победитель юношеского чемпионата мира в 2006 году. Он имеет в послужном списке лишь одно поражение в финале первенства мира в 2007 году в США, от российского боксера Альберта Селимова. Также он становился двукратным Олимпийским чемпионом (2008 и 2012 гг.), двукратным чемпионом мира (2009, 2010 гг.), в 2008 ему был присужден престижный кубок Вэла Баркера, как самому техничному боксеру Олимпиады, а также он стал чемпионом Европы.

С 2012 года Ломаченко выступает на профессиональном ринге. Он дебютировал на полупрофессиональной серии бокса WSB. Все бои украинец провел без поражений и получил первое место в индивидуальном рейтинге.

С 2013 года он тренируется в спортивном зале Фредди Роуча, под неизменным руководством своего отца.

Первый бой прошел в октябре 2013 года и закончился досрочной победой над мексиканцем Хосе Рамиресом. Следующий свой поединок украинец проводил за пояс WBO, сойдясь в ринге с представителем Мексики Орландо Салидо. Но все же установить рекорд, завоевав пояс уже во втором бою так и не получилось. При взвешивании Салидо не сумел выполнить вес 57 килограмм, таким образом, утратив свой титул. Боксеры прошли всю дистанцию в 12 раундов, на протяжении боя Салидо около сорока раз наносил удары ниже пояса, но вопиющие нарушения правил не побудили рефери снимать очки с мексиканца. С разногласием судей победу одержал Орландо Салидо.

Чемпионский пояс WBO Ломакченко получил 21 июня 2014 года, одолев на ринге непобежденного до тех пор американца Гэрри Расселла. А в ноябре того же года он сумел защитить свой титул в поединке против тайца Чонлатарна Пирияпиньо.

После этого он провел еще два боя против Гамальера Родригеса и мексиканца Ромуло Коасича, в которых отстоял свое чемпионское звание.

Оригинальную методику подготовки Ломаченко разработал его отец, уделяя внимание самым разнообразным тренировкам с самого детства. Хоть боксер и тренируется в США, большинство времени он проводит на Украине, и окончательно переезжать в Америку не собирается. Василий с женой воспитывает сына и дочь.

11 июня 2016 года Василий установил новый рекорд, поднявшись в весовой категории, он одержал зрелищную победу, уже в седьмом бою. Его соперником стал Роман Мартинес, который в пятом раунде оказался в тяжелейшем нокауте, после апперкота слева и контрольного справа сбоку.

За счет того, что Василий демонстрирует много технических приемов и обманных движений (финтов), он получил прозвище Hi-Tech.

Василий Ломаченко окончил Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Вместе с супругой Еленой он воспитывает дочь Викторию и сына Анатолия. Ломаченко и боксёр Александр Усик являются кумовьями. Хобби Василия – авто, хоккей, рыбалка, охота.