День рождения боксера Василия Ломаченко. Биография и лучшие нокауты
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Основные факты биографии выдающегося украинского боксера
Сегодня, 17 февраля, исполняется 30 лет украинскому боксеру Василию Ломаченко. За свою карьеру он дважды становился Олимпийским чемпионом, завоевывал золотую медаль Чемпионата Европы, а также получил два «золота» и одно «серебро» на Чемпионатах мира.
Родился Василий в Белгород-Днестровске (Одесская обл.) в 1988 году. Начал заниматься боксом в 1994 году. Его отец Анатолий – профессиональный тренер, который с детства воспитывал Василия так, чтобы он стал Олимпийским чемпионом. Именно под его руководством спортсмен и достиг наивысших результатов в своей карьере.
Любительскую карьеру Василия считают одной из наиболее успешных в современном спорте. Неоднократный чемпион Украины, победитель юношеского чемпионата мира в 2006 году. Он имеет в послужном списке лишь одно поражение в финале первенства мира в 2007 году в США, от российского боксера Альберта Селимова. Также он становился двукратным Олимпийским чемпионом (2008 и 2012 гг.), двукратным чемпионом мира (2009, 2010 гг.), в 2008 ему был присужден престижный кубок Вэла Баркера, как самому техничному боксеру Олимпиады, а также он стал чемпионом Европы.
С 2012 года Ломаченко выступает на профессиональном ринге. Он дебютировал на полупрофессиональной серии бокса WSB. Все бои украинец провел без поражений и получил первое место в индивидуальном рейтинге.
С 2013 года он тренируется в спортивном зале Фредди Роуча, под неизменным руководством своего отца.
Первый бой прошел в октябре 2013 года и закончился досрочной победой над мексиканцем Хосе Рамиресом. Следующий свой поединок украинец проводил за пояс WBO, сойдясь в ринге с представителем Мексики Орландо Салидо. Но все же установить рекорд, завоевав пояс уже во втором бою так и не получилось. При взвешивании Салидо не сумел выполнить вес 57 килограмм, таким образом, утратив свой титул. Боксеры прошли всю дистанцию в 12 раундов, на протяжении боя Салидо около сорока раз наносил удары ниже пояса, но вопиющие нарушения правил не побудили рефери снимать очки с мексиканца. С разногласием судей победу одержал Орландо Салидо.
Чемпионский пояс WBO Ломакченко получил 21 июня 2014 года, одолев на ринге непобежденного до тех пор американца Гэрри Расселла. А в ноябре того же года он сумел защитить свой титул в поединке против тайца Чонлатарна Пирияпиньо.
После этого он провел еще два боя против Гамальера Родригеса и мексиканца Ромуло Коасича, в которых отстоял свое чемпионское звание.
Оригинальную методику подготовки Ломаченко разработал его отец, уделяя внимание самым разнообразным тренировкам с самого детства. Хоть боксер и тренируется в США, большинство времени он проводит на Украине, и окончательно переезжать в Америку не собирается. Василий с женой воспитывает сына и дочь.
11 июня 2016 года Василий установил новый рекорд, поднявшись в весовой категории, он одержал зрелищную победу, уже в седьмом бою. Его соперником стал Роман Мартинес, который в пятом раунде оказался в тяжелейшем нокауте, после апперкота слева и контрольного справа сбоку.
За счет того, что Василий демонстрирует много технических приемов и обманных движений (финтов), он получил прозвище Hi-Tech.
Василий Ломаченко окончил Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Вместе с супругой Еленой он воспитывает дочь Викторию и сына Анатолия. Ломаченко и боксёр Александр Усик являются кумовьями. Хобби Василия – авто, хоккей, рыбалка, охота.