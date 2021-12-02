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    Диетолог рассказала, как нельзя завтракать

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    Диетолог рассказала, как нельзя завтракать

    В качестве альтернативы врач предлагает есть на завтрак овсянку

    Американский диетолог Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак. Ее слова приводит Eat This, Not That!

    Бурак рассказала, что самыми худшим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара, например пончики, блины и кексы. Она объяснила, что потребление «пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови. При этом в сладком завтраке нет необходимых для организма белка и клетчатки, поэтому чувство насыщения проходит очень быстро.

    В качестве альтернативы сладкой выпечке врач предлагает есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок. К полезным продуктам она также отнесла авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

    Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

    Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».

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    Теги: здоровое питание еда
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    Диетолог рассказала, как нельзя завтракать