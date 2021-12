Диетолог рассказала, как нельзя завтракать

В качестве альтернативы врач предлагает есть на завтрак овсянку

Американский диетолог Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Бурак рассказала, что самыми худшим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара, например пончики, блины и кексы. Она объяснила, что потребление «пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови. При этом в сладком завтраке нет необходимых для организма белка и клетчатки, поэтому чувство насыщения проходит очень быстро.

В качестве альтернативы сладкой выпечке врач предлагает есть на завтрак овсянку и добавлять к ней белок. К полезным продуктам она также отнесла авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.

Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».