Как похудеть без усилий и ограничений. Диетологи рассказали о простых способах

Специалисты по фитнесу и здоровому питанию рассказали о способах, которые помогут похудеть без особых усилий и ограничений. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Диетолог Пола Доэбрич утверждает, что избавиться от лишнего веса становится проще, если каждую ночь спать не менее семи-восьми часов. «Когда мы не высыпаемся, нас больше тянет к еде, которая богата энергией», –объясняет она.

Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».

Эксперт по фитнесу Даррен Стин рекомендует понизить температуру в доме, так как на холоде похудение идет быстрее, а качество сна становится выше. Чтобы дать организму время привыкнуть к низкой температуре, он рекомендует понижать ее постепенно, каждую неделю убавляя на термостате пару градусов,

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

