«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері

glavcom.ua
У другу неділю травня Україна традиційно вшановує матерів. У 2026 році це свято набуло особливого значення, ставши символом незламності та підтримки у складні часи. Українські політики та депутати приєдналися до марафону вдячності, опублікувавши зворушливі звернення до своїх мам у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Народний депутат Геннадій Вацак присвятив своїй мамі Анні щирий пост, наповнений вдячністю за життєву опору. Він наголосив, що саме материнська віра дозволила йому досягти успіху.

«Дякую тобі за любов, турботу і віру в мене. За те, що допомогла стати тим, ким я є зараз. Бажаю здоров’я, тихого щастя в кожному дні та ще багато щасливих років поруч із нами», – написав політик, додавши тепле «Я – поруч!».

Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан поділилася роздумами про те, як із роками кожен момент, проведений із батьками, стає на вагу золота. Попри відстань між Києвом та Чернівцями, ранок політикині розпочався з телефонного дзвінка найріднішим.

«Коли батьки стають старші, кожна можливість бути з ними стає ціннішою. Величезна вдячність за себе, за сестру й за моїх дівчаток! Якнайдовше бути з нами в здоров’ї, здоровому глузді та радості!» – зазначила Оксана Продан.

Політики Дмитро Разумков та Олег Ляшко обрали прості, але глибокі слова, щоб висловити свої почуття.

Народний депутат Дмитро Разумков: «Мамо, дякую за те, що ти в мене є! Я дуже тебе люблю!», – привітав Дмитро Разумков.

«Мамо, дякую за життя. Привітайте своїх найдорожчих з Днем матері», – привітав Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук також приєдналася до привітань у День матері.

«Хтось називає її по імені, хтось ніжно в лагідно «матусенька», а хтось просто «ну маааа». Жінки стають мамами виносивши і народивши своє маля, іноді народили дитину серцем (усиновили). Часом «мама» стала мамою для своєї похресниці, інша для племінниці і це не означає що вона не така повноцінна мама. Мами, які реалізувались скориставшись послугами сурогатних мам. Мама це неймовірно виснажлива робота, це вимога мультизадачності, але неймовірні почуття безумовної любові! Бо ти любиш це дитя яким би воно не було, чого б не досягнуло в житті, як би не виглядало. Бо воно твоє і ти його мама! Дякую мам! Ідеальних людей немає, але ти для мене найкраща мама в світі. Люблю тебе!», – привітала Дар'я Герасимчук.

Депутат Бучанської міської ради Лариса Федорук також привітала зі святом матерів та опублікувала фотографію зі своєю мамою та братом, у якого сьогодні день народження.

«Мама і Син. Сьогодні ваш день! З Днем матері, матусю! З днем народження, братику! Люблю вас безмежно! Божого захисту вам!», - привітала Лариса Федорук.

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, в Україні відзначають День матері. Президент Володимир Зеленський звернувся до мільйонів українських жінок, які в умовах повномасштабної війни стали символом неймовірної витримки, віри та безмежної любові. Глава держави наголосив, що саме материнська молитва та підтримка допомагають нації вистояти у найскладніші часи. 

Як відомо, щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву.

Україна, як і багато інших країн світу, відзначає День матері у другу неділю травня. Це свято офіційно було встановлено указом тодішнього президента України Леонідом Кучмою 10 травня 1999 року.

До слова, мама – людина, якій ми завдячуємо життям, а часто ще й нашими вміннями, рисами характеру, знаннями та багато чим іншим. У травні весь світ висловлює подяку та любов матері.

Кожна країна проводить це сімейне свято по-різному, але одне лишається незмінним – день присвячений усім жінкам, які стали чи незабаром стануть матерями.

