Ексголова Офісу президента підколов Буданова через його «червоний список» (фото)

Андрій Богдан опублікував фото з «блокнотом Кирила Буданова»

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан підколов Кирила Буданова. Колишній посадовець висловився про червоний записник Буданова, який почали обговорювати у мережі після його інтерв’ю виданню «Бабель». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Андрія Богданова у Facebook.

На своїй сторінці у Facebook Андрій Богдан опублікував допис із фото, згенерованим штучним інтелектом. На світлині експосадовець показався у машині з блокнотом у руках, схожим на той, що помітили на столі у Кирила Буданова.

Однак на обкладинці був напис про список станом на 2019 рік, коли Андрій Богдан перебував на посаді керівника Офісу президента України. Тож він пожартував, що Буданов знайшов його блокнот за часи перебування на посаді, де він створював власний список.

«Мені зрозуміло, чому список. Мені зрозуміло, чому п*******в. Мені зрозуміло, чому 2026. Не зрозуміло тільки одне: Хто знайшов мій блокнот і нащо писати інший рік, якщо нічого не міняється? PS. Так і не зрозумів хто з них перший, а хто другий», – йдеться у дописі.

Як відомо, Андрій Богдан є юристом. У 2019 році на початку каденції Володимира Зеленського Богдан обіймав посаду глави адміністрації президента України з 21 травня по 24 червня 2019 року. А з 25 червня 2019 по 11 лютого 2020 року був керівником Офісу президента України. Також Андрій Богдан у минулому відомий як особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського.

Йдеться про червоний блокнот із незвичною назвою, який нещодавно помітили на робочому столі керівника Офісу президента. Фото з Кирилом Будановим, де він сидить за столом у своєму кабінеті, опублікували у матеріалі видання «Бабель». Уважні користувачі помітили на робочому столі політика червоний записник з особливою назвою – «Список під***сів-2026».

Як повідомляв «Главком», про блокнот зі «Списком під***сів-2026». Кирила Буданова українці почали сторювати іронічні дописи та залишати під ними різноманітні коментарі. Оскільки в подібний список мають вносити імена «негарних» людей, українці почали жартувати та писали про те, що ймовірно Кирило Буданов брав цей записник із собою на перемовини:

Нагадаємо, ексголова Офісу президента Андрій Богдан двічі змінив на сторінці Facebоok своє головне фото, і двічі – на Ілона Маска. Таким чином, ймовірно, натякаючи, на схожість їхньої політичної карʼєри. Спершу 7 лютого Богдан поставив на головну – світлину Ілона Маска. Це зібрало понад 140 коментарів. А згодом, скориставшись фотошопом, ніби поєднав в одну світлину обличчя Маска та себе.