15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель
Італія інвестує €1,6 млрд у модернізацію залізниці, щоб пришвидшити рух
Влада Італії інвестує 1,6 млрд євро у масштабний проєкт модернізації залізничної лінії Паола-Козенца. Головна мета – значно скоротити час поїздки, поліпшити транспортне сполучення та стимулювати економічний розвиток регіону Калабрія. Про це пише «Главком» із посиланням на World Construction Network.
Ключовим елементом проєкту є будівництво нового двотрубного тунелю Сантомарко довжиною понад 15 км, який замінить старий одноколійний тунель. Роботи також включатимуть зведення дев'яти залізничних мостів та двох віадуків, а також будівництво нової станції в Монтальто-Уффуго.
Очікується, що проєкт створить до 1500 робочих місць під час будівництва. Модернізація залізничного сполучення покращить зв'язок між узбережжям Тірренського моря та внутрішніми районами Калабрії, сприятиме мобільності як місцевих жителів, так і туристів, а також підвищить інвестиційну привабливість регіону. Крім того, новий коридор підвищить ефективність вантажних перевезень та допоможе зменшити викиди вуглецю, роблячи транспорт більш екологічним.
До слова, подорожі потягом стають все популярнішими в Європі, а маршрут з Мадрида до прибережного міста Малага визнано найпопулярнішим на континенті. За даними платформи для бронювання квитків Omio, кількість бронювань на цьому напрямку зросла на 74,1% порівняно з минулим роком.
