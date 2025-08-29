Головна Світ Економіка
search button user button menu button

15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель
Основна увага в цьому проєкті приділяється ділянці Паола-Козенца, яка охоплюватиме приблизно 22,2 км
фото: Shutterstock.com

Італія інвестує €1,6 млрд у модернізацію залізниці, щоб пришвидшити рух

Влада Італії інвестує 1,6 млрд євро у масштабний проєкт модернізації залізничної лінії Паола-Козенца. Головна мета – значно скоротити час поїздки, поліпшити транспортне сполучення та стимулювати економічний розвиток регіону Калабрія. Про це пише «Главком» із посиланням на  World Construction Network.

Ключовим елементом проєкту є будівництво нового двотрубного тунелю Сантомарко довжиною понад 15 км, який замінить старий одноколійний тунель. Роботи також включатимуть зведення дев'яти залізничних мостів та двох віадуків, а також будівництво нової станції в Монтальто-Уффуго.

Очікується, що проєкт створить до 1500 робочих місць під час будівництва. Модернізація залізничного сполучення покращить зв'язок між узбережжям Тірренського моря та внутрішніми районами Калабрії, сприятиме мобільності як місцевих жителів, так і туристів, а також підвищить інвестиційну привабливість регіону. Крім того, новий коридор підвищить ефективність вантажних перевезень та допоможе зменшити викиди вуглецю, роблячи транспорт більш екологічним.

До слова, подорожі потягом стають все популярнішими в Європі, а маршрут з Мадрида до прибережного міста Малага визнано найпопулярнішим на континенті. За даними платформи для бронювання квитків Omio, кількість бронювань на цьому напрямку зросла на 74,1% порівняно з минулим роком. 

Читайте також:

Теги: Італія будівництво транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США зупинили роботи на майже завершеній вітровій електростанції біля узбережжя Род-Айленда
Збитки на мільярд євро: Трамп припинив будівництво величезної вітроелектростанції
26 серпня, 11:49
Програма зміцнення фронту триває вже два роки, але стикається з певними проблемами
Україна проводить наймасштабніше будівництво оборонних споруд – WSJ
1 серпня, 05:42
Англійський сад у Мюнхені зачарував туристів
Найкращі місця для пікніків в Європі: рейтинг The Telegraph
9 серпня, 03:30
Земельна ділянка перебувала в оренді з 2008 року, втім будівельні роботи так і не було розпочато
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
12 серпня, 10:54
Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, доходи від туризму загалом зростають
У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів: статистика
12 серпня, 11:40
Організація Peace Now попередила, що E1 «смертельний для майбутнього Ізраїлю та шансів на мир»
Ізраїль відновлює будівництво поселення, яке може заблокувати створення Палестинської держави
15 серпня, 05:36
Базаров перейшов на роботу в Курську область у лютому 2025 року
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини
25 серпня, 11:09
Басалаєва: Суть укрупненого показника вартості – звести все до одного усередненого показника
Лазером чи кувалдою? Глава Держаудитслужби закликала уряд навести лад у системі ціноутворення будівельних робіт
26 серпня, 19:33
Вид на річку Сіанг в окрузі Сіанг, Аруначал-Прадеш
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
26 серпня, 09:44

Економіка

Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель
15 кілометрів під землею за кілька хвилин: Італія будує новий тунель
Єврокомісія хоче спрямувати €200 млрд заморожених активів РФ на відбудову України – ЗМІ
Єврокомісія хоче спрямувати €200 млрд заморожених активів РФ на відбудову України – ЗМІ
У серпні Росія зазнала рекордних втрат в нафтопереробці – Reuters
У серпні Росія зазнала рекордних втрат в нафтопереробці – Reuters
Reuters: Торгівля між Росією та Китаєм скорочується
Reuters: Торгівля між Росією та Китаєм скорочується
США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі
США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
45K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
7780
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
5941
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua