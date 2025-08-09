Найкращі місця для пікніків в Європі: рейтинг The Telegraph

У багатьох країнах Європи є чудові місця, де всі бажаючі можуть влаштувати пікнік

Британське видання The Telegraph склало список найкращих місць для пікніків по всій Європі, повідомляє «Главком».

«По всьому континенту місцеві жителі перетворюють парки, палацові сади, береги каналів та замкові галявини на їдальні просто неба. Ніякої метушні, жодних вишуканих меблів – лише смачна їжа, гарна компанія та час, щоб зупинитися та насолодитися моментом» – пишуть журналісти.

Очолив рейтинг Англійський сад (Englischer Garten) у німецькому Мюнхені – заснований наприкінці 18 століття пейзажний парк у самому серці баварської столиці, а нині популярне місце відпочинку серед хіпстерів. Це величезний парк, де цілий рік річкою катаються серфери, південні галявинки заповнюють любителі фрісбі та пікніків, а біля озера Кляйнхесселохер-Зеє гудуть пивні сади. Здається, тут можна зайнятися чим завгодно – йогою, кінними прогулянками та, навіть, спостереженням за дикими вівцями. Влітку ж у місцевому амфітеатрі просто неба артисти-аматори ставлять спектаклі, а в Японському чайному будиночку проходять традиційні церемонії.

20 найкращих місць для пікніка в Європі:

Англійський сад, Мюнхен, Німеччина.

Сади вілли Боргезе, Рим, Італія.

Острів Маргіт, Будапешт, Угорщина.

Марсове поле, Париж, Франція.

Парк Тіволі, Любляна, Словенія.

Петршин, Прага, Чехія.

Фенікс парк, Дублін, Ірландія.

Парк Ель Ретіро, Мадрид, Іспанія.

Острів Юргорден, Стокгольм, Швеція.

Парк Кайвопуйсто, Гельсінкі, Фінляндія.

Оленячий парк Дірехавен, Копенгаген, Данія.

Вондельпарк, Амстердам, Нідерланди.

Парк Едуарда VII, Лісабон, Португалія.

Лісовий парк, Брюссель, Бельгія.

Міський парк, Відень, Австрія.

Національний сад, Афіни, Греція.

Парк короля Міхая I, Бухарест, Румунія.

Міський парк Бундек, Загреб, Хорватія.

Верхні сади Барракка, Валетта, Мальта.

Парк Королівські Лазенки, Варшава, Польща.

