Як повернути українських біженців додому? Буданов запропонував рішення

Буданов наголошує, що для повернення українців додому потрібно завершення війни та гарантії безпеки

Для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами керівника Офісу президента, Україна працює над поверненням громадян додому, зокрема веде переговори з партнерами.

«Робота відбувається... Проте без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічного підґрунтя про якийсь серйозний результат марно говорити. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися», – каже він.

Також Буданов розповів, що відбувається з мирними переговорами та описав правила, які потрібні для українського бізнесу.

Нагадаємо, 15 квітня 2026 року в Києві проходить Business Wisdom Summit – провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту.

Уже понад 10 років лідер ділового контенту delo.ua та журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» зібрали бізнес-спільноту України у Києві на Business Wisdom Summit. Захід щорічно об’єднує 500+ гостей офлайн із паралельною прямою трансляцією на YouTube-каналі delo.ua.

Business Wisdom Summit 2026

Як повідомлялося, українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов.

Раніше «Главком» писав про те, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив неочікуваний і досить жорсткий прогноз щодо демографічного майбутнього країни. На думку дипломата, Україні варто готуватися до того, що значна частина громадян, які виїхали через війну, вже ніколи не повернеться додому.