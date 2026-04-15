Як повернути українських біженців додому? Буданов запропонував рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Буданов наголошує, що для повернення українців додому потрібно завершення війни та гарантії безпеки
Для того, аби українці поверталися додому з-за кордону, необхідно створити відповідні умови. Потрібне завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами керівника Офісу президента, Україна працює над поверненням громадян додому, зокрема веде переговори з партнерами. 

«Робота відбувається... Проте без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічного підґрунтя про якийсь серйозний результат марно говорити. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися», – каже він.

Також Буданов розповів, що відбувається з мирними переговорами та описав правила, які потрібні для українського бізнесу.

Нагадаємо, 15 квітня 2026 року в Києві проходить Business Wisdom Summit – провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту.

Уже понад 10 років лідер ділового контенту delo.ua та журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» зібрали бізнес-спільноту України у Києві на Business Wisdom Summit. Захід щорічно об’єднує 500+ гостей офлайн із паралельною прямою трансляцією на YouTube-каналі delo.ua.

Як повідомлялося, українці почнуть повертатися з-за кордону додому не раніше 2027 року. Проте навіть цей прогноз залежатиме від безпекових умов.

Раніше «Главком» писав про те, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив неочікуваний і досить жорсткий прогноз щодо демографічного майбутнього країни. На думку дипломата, Україні варто готуватися до того, що значна частина громадян, які виїхали через війну, вже ніколи не повернеться додому.

Читайте також:

Читайте також

У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Роберт Де Ніро заговорив українською
Роберт Де Ніро заговорив українською
16 березня, 05:11
Наразі слідство з'ясовує всі обставини вбивства
Убивство 31-річного українця в Ірландії: з'явилися нові деталі
18 березня, 10:22
Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду
Як відучити українців від «Телеграму». Експерт з цифрової безпеки дав пораду
19 березня, 09:49
Глава держави призначив керівником комісії Кирила Буданова
Зеленський затвердив оновлений склад комісії у питаннях помилування
19 березня, 18:06
Імпорт і ціна змінили вибір українців на ринку макаронів
Які макарони обирають українці: несподівані дані
20 березня, 11:19
Українцям у Фінляндії важко знайти роботу
Українці масово залишають одну з найзаможніших країн ЄС
29 березня, 18:15
Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
28 березня, 15:53
Інцидент стався 31 березня під час планової перевірки транспортних шляхів, що ведуть із Південної Європи
Польща затримала двох українців, які ввезли до країни 12 росіян-нелегалів
2 квiтня, 18:25

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
