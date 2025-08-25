У Дніпрі на дитину впала інсталяція стільця: дівчинка у реанімації

За попередніми прогнозами від медиків, Єва проведе у комі від двох до чотирьох днів

В одному з парків Дніпра 24 серпня на дитину впала інсталяція у вигляді стільця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, унаслідок падіння дев'ятирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до обласної лікарні.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра розпочато кримінальні провадження за фактами неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей і службової недбалості (ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Батько дівчинки Сергій зауважив, що наразі Єва у операційній в реанімації. «Єві зробили КТ і МРТ і лише через декілька годин після обстеження мені дозволили зайти до неї. Але доньку вже ввели у штучну кому. Мені лікарі показали та пояснили, у Єви дві тріщини в черепі. Одна над правим оком, інша на потилиці, вона величезна, сантиметрів 10-15 і формою нагадує блискавку, яку малюють на електрощитках», – сказав він.

За попередніми прогнозами від медиків, Єва проведе у комі від двох до чотирьох днів, за цей час їй проведуть низку операцій та обстежень, після планують будити.

