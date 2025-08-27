Головна Вінниця Новини
57-річний житель Жмеринського району підозрюється у ґвалтуванні онуки

57-річний житель Жмеринського району підозрюється у ґвалтуванні онуки
Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України
фото: Вінницька обласна прокуратура

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

57-річний житель Жмеринського району підозрюється у неодноразовому зґвалтуванні своєї малолітньої онуки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

«Дії чоловіка кваліфіковано за ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно. Підозрюваний користався тим, що дитина довіряла рідній людині. Коли вона приходила до нього додому, чоловік чинив протиправні дії стосовно своєї онуки», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням Вінницької обласної прокуратури слідчим суддею Жмеринського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До слова, у Києві повідомлено про підозру у зґвалтуванні 15-річної дівчини 49-річному чоловіку. Зловмисника затримали, він перебуватиме під вартою без права на заставу; йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також у Харківській області слідчі поліції повідомили про підозру групі зловмисників, які причетні до зґвалтування неповнолітньої дитини. Зазначається, що 14-річного підлітка примусили проти волі до дій сексуального характеру його знайомі 15 та 20 років.

