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Відомий ведучий виїхав за кордон і нарвався на критику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Напередодні Слава Дьомін повідомив в Instagram, що вирушив у відпустку
фото з відкритих джерел

Слава Дьомін відповів на звинувачення у втечі

Український ведучий і журналіст Слава Дьомін опинився в центрі скандалу через поїздку за кордон. 41-річного шоумена помітили в аеропорту Варшави, після чого користувачі соцмереж почали активно обговорювати його виїзд з України. Зокрема, у них виникли питання щодо того, яким чином чоловік призовного віку зміг перетнути кордон під час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком».

«Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Тікати з країни не збираюся. Скоро повернуся. Показувати поїздки за кордон у такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри та кепки не одягаю і не ховаюся», – написав Дьомін.

Відомий ведучий виїхав за кордон і нарвався на критику фото 1

Варто зазначити, що напередодні Слава Дьомін повідомив в Instagram, що вирушив у відпустку. При цьому журналіст не розкрив свого місцезнаходження: на опублікованому селфі не було жодних деталей, які могли б вказати, де саме він перебуває. Пізніше в Threads з'явилося фото Деміна в аеропорту Варшави. Знімок швидко поширився в мережі та спровокував хвилю критики на адресу ведучого.

Як розповідав «Главком», мати ведучого Слави Дьоміна живе у Іспанії та підтримує Росію. Інтерв'юєр припинив спілкування з власною матір'ю ще у 25 років через проблеми та непорозуміння у стосунках з нею.

Також повідомлялося, Слава Дьомін показав світлину зі своєю мамою, яка мешкає за кордоном. Блогер також висловився про складні стосунки з матір’ю.

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Теги: Слава Дьомін блогер кордон

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