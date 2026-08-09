Американець склав рейтинг найкращих українських міст

Майкл проаналізував десять українських міст, висловивши власну думку про кожне з них

Іноземець опублікував власну підбірку з 10 міст України, орієнтуючись на особисті враження та кумедні стереотипи

Американець Майкл Віллена, який одружився з українкою та наразі мешкає у Луцьку, вразив користувачів мережі глибоким знанням українських реалій та місцевого фольклору. На своїй сторінці в Instagram під ніком ohmykhailo іноземець опублікував власну підбірку з 10 міст України, орієнтуючись на особисті враження та кумедні стереотипи, повідомляє «Главком».

У своєму відео Майкл проаналізував десять українських міст, висловивши власну думку про кожне з них.

Тернопіль виявився беззаперечним фаворитом блогера. «Це мій топ. Файне місто Тернопіль, моє улюблене місто в Україні», – зазначив американець.

Львів посів друге місце у його списку. «Звичайно, топ 3. Але й не мій топ. Це буде друге», – прокоментував Майкл.

Луцьк – місто, де іноземець живе разом із родиною, увійшло до трійки лідерів. «Там, де я живу. Це не найкраще, але це дуже добре», – пояснив він.

Київ опинився на четвертій сходинці рейтингу. «Як тебе не любити? Київ, якщо чесно, це топ 3, але буде четвертим», – пожартував блогер.

Харків запам'ятався іноземцю затишком. «Лавочки там. Дуже комфортно», – лаконічно зауважив Майкл.

Кам'янець-Подільський розчарував інфраструктурою, але порадував жителями. «Дорога погана, люди круті», – резюмував іноземець.

Полтава – заслужила схвалення завдяки гастрономії. «Галушки. Велика повага», – відзначив американець.

Черкаси потрапили до списку бажань блогера. «Ніколи не був, але хочу», – поділився він.

Одеса розчарувала мовним питанням. «Гарне місто, але коли я був там, люди розмовляли зі мною російською. А я не говорю по-російськи», – підкреслив Майкл.

Житомир – отримав найкумеднішу оцінку, оскільки блогер продемонстрував знання знаменитого українського інтернет-мему. «Житомира не існує. Це не місто, не село», – пожартував іноземець.

Нагадаємо, Кейлан Робертсон, який живе в Україні, розповів, що його вразило під час життя в Києві. Уперше Кейлан Робертсон приїхав до України у 2023 році 14 лютого в День закоханих. За словами ірландця, перше враження він отримав, вийшовши з вокзалу в Києві.

До слова, фронтовий документаліст Кейлін Робертсон, який живе зараз в Україні, взяв шлюб зі своїм партнером у Києві. За словами Кейліна Робертсона, він вперше приїхав до України у 2023 році та закохався в неї. Тут він також зустрів свого чоловіка, де й влаштував весілля.