Найавторитетніший гороскоп на 10 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Місяць у Раку посилить емоційність понеділка – день добре підходить для сімейних справ, завершення розпочатого та спокійного планування майбутнього

10 серпня 2026 року розпочне новий робочий тиждень під впливом Місяця у Раку. Після активних і комунікаційних вихідних на перший план вийдуть дім, родина, внутрішній комфорт і потреба завершити невирішені питання. День добре підходить для спокійної роботи, наведення порядку та розмов із близькими людьми.

Водночас Меркурій уже перебуває у Леві та рухається директно, тому поступово ставатиме легше висловлювати думки, домовлятися й ухвалювати рішення. Однак через наближення молодика 12 серпня не варто перевантажувати себе новими починаннями – краще завершити старе й підготувати ґрунт для наступного етапу.

Що прогнозують астрологи на 10 серпня 2026 року

Понеділок матиме більш спокійний та емоційний характер. Місяць у Раку сприятиме домашнім справам, турботі про родину, відновленню сил і завершенню питань, які потребують особистої уваги. На роботі краще діяти послідовно та не намагатися зробити все одночасно.

Меркурій у Леві допоможе говорити впевненіше та відкритіше. Це сприятливий час для презентації ідей, творчих завдань і важливих розмов. Водночас варто контролювати емоції – надмірна категоричність може ускладнити навіть просту домовленість.

Головна тема дня

Завершуйте старі справи, бережіть емоційний ресурс і готуйтеся до нового етапу.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Лев ♌

– Лев ♌ 🌙 Місяць – Рак ♋

– Рак ♋ ☿ Меркурій – Лев ♌, директний

– Лев ♌, директний ♀ Венера – Терези ♎

– Терези ♎ ♂ Марс – Близнюки ♊

– Близнюки ♊ ♃ Юпітер – Лев ♌

– Лев ♌ ♄ Сатурн – ретроградний в Овні

– ретроградний в Овні ♅ Уран – Близнюки ♊

– Близнюки ♊ ♆ Нептун – ретроградний в Овні

– ретроградний в Овні ♇ Плутон – ретроградний у Водолії.

– ретроградний у Водолії. Енергетика дня: емоційність, сім'я, завершення справ, підготовка до змін.

Кольори дня

Білий, сріблястий, блакитний.

Щасливі числа

2, 6, 10, 19.

Гороскоп на 10 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овнам понеділок радить трохи пригальмувати та зосередитися на найважливіших завданнях. Місяць у Раку може зробити вас більш чутливими до атмосфери на роботі та слів оточення, тому не варто реагувати на кожне зауваження. День добре підходить для завершення старих справ, організації робочого простору та планування найближчих кроків.

В особистому житті особливого значення набудуть родина та близькі люди. Не намагайтеся приховувати втому або роздратування – спокійна розмова допоможе уникнути непорозумінь. Вечір краще провести в комфортній атмосфері, відмовившись від зайвої метушні.

Тельцям день допоможе зосередитися на практичних питаннях і довести до кінця те, що залишилося незавершеним. Хороші результати дадуть організованість і послідовність, особливо якщо йдеться про фінанси, документи або робочі завдання. Не варто брати на себе чужі обов'язки – спочатку переконайтеся, що маєте достатньо часу.

В особистому житті день сприятиме теплим розмовам і зближенню. Близькі можуть потребувати вашої підтримки, а ваша присутність допоможе створити відчуття стабільності. Увечері добре зайнятися домашніми справами або просто відпочити в затишній атмосфері.

Близнюкам понеділок може здатися більш повільним, ніж попередні дні. Місяць у Раку зміщує увагу з активного спілкування на практичні та емоційні питання. Не намагайтеся постійно бути в русі – деякі завдання краще виконати спокійно й без поспіху. Меркурій у Леві допоможе чіткіше висловлювати свої ідеї.

В особистому житті варто звернути увагу на слова близьких. За звичайною розмовою може приховуватися важливе прохання або переживання. Вечір добре підходить для спільної прогулянки, домашньої вечері або розмови без поспіху.

Ракам понеділок може подарувати особливу емоційну чутливість. Місяць у вашому знаку допоможе краще зрозуміти власні бажання та визначити, чого саме вам бракує для внутрішнього комфорту. На роботі варто уникати поспіху й зосередитися на одному завданні за раз. Не бійтеся відкласти другорядні справи.

В особистому житті це один із найкращих днів для щирого спілкування. Близькі люди можуть стати головним джерелом підтримки та натхнення. Якщо давно хотіли поговорити про важливе, зробити це сьогодні буде значно легше. Увечері дозвольте собі повноцінно відпочити.

Левам понеділок дасть можливість упевнено заявити про свої ідеї. Меркурій, Сонце та Юпітер у вашому знаку сприятимуть активному мисленню, творчості та бажанню діяти. Це хороший день для презентацій, переговорів і роботи над проєктами, які потребують сміливості. Водночас не варто ігнорувати думку колег або близьких.

В особистому житті може виникнути потреба в більшій увазі та теплі. Не перетворюйте будь-яку розмову на суперництво – іноді партнеру або родині просто потрібно, щоб їх вислухали. Вечір добре провести разом із людьми, які допомагають вам почуватися собою.

Дівам понеділок допоможе впорядкувати думки та підготуватися до нового робочого циклу. Найкраще зосередитися на завершенні старих завдань, перевірці документів і плануванні найближчих днів. Не вимагайте від себе максимальної продуктивності – зараз важливіше правильно розподілити сили.

В особистому житті варто бути уважними до настрою близьких. Надмірний аналіз їхніх слів може створити зайву напругу. Краще запитати прямо, що їх турбує, і дати можливість висловитися. Вечір сприятливий для спокійного відпочинку, домашніх справ і відновлення сил.

Терезам понеділок допоможе повернутися до робочого ритму без зайвого напруження. День добре підходить для завершення розпочатих справ, наведення порядку в документах і планування найближчих завдань. Венера у вашому знаку підтримуватиме дипломатичність, тому навіть складні робочі розмови можна провести спокійно. Не поспішайте брати на себе нові зобов'язання, якщо ще не завершили старі.

В особистому житті захочеться більше тепла та уваги. Близькі люди можуть чекати від вас підтримки, тому не варто відкладати щиру розмову. Для самотніх Терезів день може стати сприятливим для нового знайомства через друзів або колег. Вечір краще присвятити спокійному відпочинку та приємному спілкуванню.

Скорпіонам понеділок допоможе зосередитися на питаннях, які потребують наполегливості та концентрації. Не варто намагатися зробити все одразу – визначте головне завдання та поступово рухайтеся до результату. Можуть повернутися старі робочі питання, але цього разу у вас буде більше можливостей знайти остаточне рішення. У фінансах краще уникати необдуманих витрат.

В особистому житті важливо не накопичувати образи та невисловлені думки. Відверта розмова може виявитися кориснішою за тривалі роздуми наодинці. Близьким людям буде важливо відчути вашу довіру та підтримку. Вечір добре провести у спокійній атмосфері, без зайвих конфліктів і поспіху.

Стрільцям понеділок може принести нові робочі завдання, пов'язані зі спілкуванням, плануванням або навчанням. Меркурій у Леві допоможе впевненіше висловлювати свої думки та переконувати інших у правильності власних ідей. Водночас не варто поспішати з остаточними рішеннями – спочатку переконайтеся, що маєте всю необхідну інформацію.

В особистому житті день сприятиме відкритості та взаєморозумінню. Якщо останнім часом вам бракувало часу для партнера або родини, сьогодні варто це виправити. Самотнім Стрільцям цікаве знайомство може принести неочікувану розмову. Вечір добре провести за спільною справою або прогулянкою.

Козорогам понеділок радить не відкладати важливі робочі питання. День добре підходить для фінансового планування, роботи з документами та завершення справ, які накопичилися наприкінці минулого тижня. Ваша дисциплінованість допоможе швидко навести лад, але не намагайтеся контролювати абсолютно все – частину завдань можна делегувати.

В особистому житті більше уваги варто приділити родині. Місяць у Раку посилить потребу в емоційній близькості, тому холодність або надмірна зайнятість можуть бути сприйняті болісно. Вечір краще провести вдома, у комфортній атмосфері, дозволивши собі трохи відпочити від робочих думок.

Водоліям понеділок може принести цікаві ідеї щодо професійного розвитку. Ви зможете побачити нові можливості там, де раніше бачили лише обмеження. День сприятливий для переговорів, планування та творчих завдань, але не варто поспішати з остаточним оформленням важливих домовленостей. Спочатку перевірте всі деталі.

В особистому житті не бійтеся проявляти більше тепла. Близьким людям може бути важливо знати, що ви поруч, навіть якщо ви не звикли демонструвати емоції. Для самотніх Водоліїв день може стати початком цікавого спілкування. Вечір сприятливий для дружньої зустрічі або спокійного відпочинку.

Рибам понеділок допоможе повернутися до робочого ритму без зайвого стресу. Варто почати з найпростіших і найзрозуміліших завдань, поступово переходячи до складніших. Місяць у Раку підсилить інтуїцію, тому ви можете швидко відчути, яка справа зараз потребує найбільшої уваги. Не перевантажуйте себе зайвими обов'язками.

В особистому житті день сприятиме душевним розмовам і зближенню. Не варто приховувати те, що вас турбує, особливо від людей, яким ви довіряєте. Спільна вечеря, прогулянка або затишний вечір удома допоможуть відновити емоційний баланс. Дозвольте собі трохи турботи про власні потреби.

Чого очікувати від дня – понеділка, 10 серпня 2026 року

10 серпня стане днем поступового повернення до робочого ритму. Місяць у Раку змістить увагу на питання дому, родини, емоційного комфорту та завершення незакінчених справ. Понеділок добре підходить для наведення порядку, планування тижня та вирішення питань, які давно вимагали уваги.

Меркурій у Леві допоможе впевненіше говорити про свої ідеї та захищати власну позицію. Водночас наближення молодика 12 серпня робить цей період сприятливішим для підбиття підсумків, ніж для масштабного старту нових справ. Не поспішайте – спочатку завершіть старе, а вже потім відкривайте нову сторінку.

Найсприятливіші знаки дня

♋ Рак – Місяць у вашому знаку допоможе краще зрозуміти власні потреби та знайти емоційну рівновагу.

♌ Лев – Меркурій, Сонце та Юпітер у вашому знаку підтримуватимуть творчість, упевненість і професійні ідеї.

♎ Терези – Венера у вашому знаку сприятиме переговорам, гармонії у стосунках і пошуку компромісів.

День найкраще підходить для:

завершення старих справ;

планування робочого тижня;

наведення порядку вдома;

фінансового планування;

важливих сімейних розмов;

творчої роботи;

підготовки до майбутніх проєктів;

спокійного вечірнього відпочинку.

Від чого краще утриматися:

поспішного запуску великих проєктів;

емоційних суперечок;

необдуманих фінансових рішень;

надмірного робочого навантаження;

критики близьких;

спроб контролювати абсолютно все.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві – підтримує впевненість, творчість і бажання проявити себе.

– підтримує впевненість, творчість і бажання проявити себе. 🌙 Місяць у Раку – посилює емоційність, інтуїцію та потребу в домашньому комфорті.

– посилює емоційність, інтуїцію та потребу в домашньому комфорті. ☿ Меркурій у Леві – допомагає говорити впевненіше, презентувати ідеї та відстоювати власну позицію.

– допомагає говорити впевненіше, презентувати ідеї та відстоювати власну позицію. ♀ Венера у Терезах – сприяє гармонії у стосунках, дипломатії та романтичному спілкуванню.

– сприяє гармонії у стосунках, дипломатії та романтичному спілкуванню. ♂ Марс у Близнюках – додає рухливості, активності та цікавості до нового.

– додає рухливості, активності та цікавості до нового. ♃ Юпітер у Леві – підтримує творчі починання та прагнення до розвитку.

– підтримує творчі починання та прагнення до розвитку. ♄ Ретроградний Сатурн – закликає переглянути довгострокові цілі та відповідальніше оцінити свої ресурси.

– закликає переглянути довгострокові цілі та відповідальніше оцінити свої ресурси. ♆ Ретроградний Нептун – посилює інтуїцію, але вимагає уважності до власних ілюзій.

– посилює інтуїцію, але вимагає уважності до власних ілюзій. ♇ Ретроградний Плутон – сприяє внутрішньому переосмисленню та поступовим змінам.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.