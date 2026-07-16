В Україні до 30° тепла та переважно без опадів: погода на 16 липня 2026

Вдень у столиці синоптики обіцяють справжнє літнє тепло – 28–30°

У четвер, 16 липня, Україна нарешті отримає перепочинок від мінливої погоди – більшість регіонів чекає тепло й переважно без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

16 липня в Україні в полі дещо підвищеного тиску встановиться спокійна погода – після кількох днів нестійкого неба країна нарешті відчує справжнє літо. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза – для решти регіонів про парасольку можна забути. Вітер північно-західний, 5–10 м/с – помірний і не заважатиме насолоджуватися теплом. Температура вночі 15–20°, вдень 25–30° – по-справжньому комфортні літні значення.

У четвер, 16 липня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця отримає один із найтепліших днів цього тижня. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 25–30°; у Києві трохи тепліше – вночі 18–20°, вдень 28–30°.

Нагадаємо, похолодання охопило Україну після аномальної спеки кінця червня, а нестійка погода з дощами та грозами тривала майже два тижні поспіль. Тепер синоптики обіцяють повернення справжнього літнього тепла – і, схоже, слово стримують. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 13–19 липня 2026 року.