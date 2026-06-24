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До Дня Конституції у Києві заплановано 11 безкоштовних екскурсій: як зареєструватися

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До Дня Конституції у Києві заплановано 11 безкоштовних екскурсій: як зареєструватися
Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов'язковою, оскільки кількість місць обмежена
фото: Борис Куценко

Усі екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану

Наприкінці тижня, з 26 до 28 червня, Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму проведуть 11 безкоштовних екскурсій столицею. Серед запропонованих маршрутів — дві автобусні подорожі та тематичні прогулянки, присвячені історії українського конституціоналізму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Усі екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану. У разі оголошення повітряної тривоги всі учасники зможуть пройти до найближчих укрить, які розташовані поблизу маршрутів. Місця зустрічей будуть вказані в реєстраційних анкетах.

Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов'язковою, оскільки кількість місць обмежена. Підтвердження прийде на електронну пошту.

Автобусна екскурсія «Київ: крізь віки та легенди»

Під час екскурсії учасники відкриють для себе Київ у різні епохи – від його заснування до сьогодення, побачать визначні пам’ятки, дві з яких внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, дізнаються легенди та цікаві історії про Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Поділ, Хрещатик та інші знакові місця столиці.

Дата та час: 27 червня, субота, 11:00.

Реєстрація за посиланням.

Автобусна екскурсія «Київ літописний та сучасний»

Під час цієї екскурсії відвідувачі побачать найвідоміші пам’ятки від давніх часів до сучасності, дізнаються історію Києво-Печерської Лаври, Подолу, Софійського й Михайлівського соборів, а також ознайомляться з архітектурою XIX століття, сучасними площами, мостами та головною вулицею Києва – Хрещатиком.

Дата та час: 27 червня, субота, 13:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Від Хартії вольностей до Основного закону»

Відвідувачі дізнаються про етапи розвитку конституційної ідеї у світі – від Хартії вольностей до сучасної Конституції України. Також учасники пройдуть центральними вулицями Києва та відкриють для себе пам’ятні місця, пов’язані з історією української державності, біографіями видатних постатей і архітектурною спадщиною Печерська.

Дата та час: 26 червня, п’ятниця, 12:00.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 27 червня, субота, 13:00.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 28 червня, неділя, 15:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Конституція – від створення до сьогодення»

Під час цієї екскурсії можна буде ознайомитися з Основним Законом України від його першої розробки на початку XVIII століття й до моменту ухвалення Конституції незалежної України в 1996 році.

Дата та час: 26 червня, п’ятниця, 14:00.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 27 червня, субота, 14:00.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 28 червня, неділя, 11:30.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Тисячолітній шлях Конституції»

Кияни та гості столиці матимуть змогу почути про перші закони давньоруської держави, Війська Запорозького та УНР, а також довідатися, як приймався Основний Закон незалежної України.

Дата та час: 26 червня, п’ятниця, 15:00.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 27 червня, субота, 15:30.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 28 червня, неділя, 11:00.

Реєстрація за посиланням.

Реєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту.

Нагадаємо, до Дня Конституції України «Укрзалізниця» організує поїздки на історичних паровозах, додаткові вагони до Гайворона та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Перевізник анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 року на Гайворонській вузькоколійці. Захід пройде 27-28 червня до Дня Конституції України.

До слова, до 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Для того, щоб переклад Конституції українською жестовою мовою був зрозумілим в різних частинах України, до роботи було залучено дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також додатково фахівців з української жестової мови та права.

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Теги: Київ Конституція закон ЮНЕСКО Хрещатик реєстрація собор відпочинок виставка

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