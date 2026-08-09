Гороскоп на тиждень 10-18 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Тиждень принесе важливі зміни та нові орієнтири – сонячне затемнення у Леві може стати символічною точкою перезавантаження для багатьох знаків

Тиждень 10-18 серпня 2026 року буде одним із найбільш насичених періодів місяця. Його центральною подією стане повне сонячне затемнення 12 серпня у знаку Лева, яке відбудеться разом із молодиком. В астрологічній традиції такі періоди пов'язують із завершенням старих сценаріїв, переосмисленням цілей та появою нових напрямів.

На початку тижня більше уваги вимагатимуть сімейні та емоційні питання. 11 серпня Марс переходить у Рак, а після затемнення поступово посилюється бажання діяти відповідно до власних цінностей. 15 серпня Меркурій з'єднається з Юпітером у Леві – це може створити сприятливий фон для навчання, творчості, переговорів і нових ідей.

Що прогнозують астрологи на тиждень 10–18 серпня

Перші дні тижня краще присвятити завершенню справ і підготовці до змін. Місяць у Раку 10 серпня посилює увагу до дому, родини та внутрішнього комфорту, а перехід Марса в Рак 11 серпня додає емоційної мотивації до дій.

12 серпня настане головний момент тижня – молодик і повне сонячне затемнення у Леві. Ця подія може стати хорошим символічним приводом переглянути особисті цілі, творчі плани, ставлення до самореалізації та стосунків. Астрологічні трактування мають розважальний характер і не є науковим прогнозом.

Після затемнення темп поступово зростатиме. 15 серпня Меркурій з'єднається з Юпітером у Леві, що в астрологічній інтерпретації пов'язують із розширенням поглядів, упевненішим спілкуванням і появою масштабніших ідей.

Головна тема тижня

Перезавантаження, нові цілі та сміливість відмовитися від того, що більше не працює.

Головні астрологічні події 10-18 серпня

10 серпня – Місяць у Раку

Початок тижня буде емоційним. Варто приділити увагу родині, домашнім справам і завершенню питань, які давно відкладалися.

11 серпня – Марс переходить у Рак

Енергія стає більш емоційною. Це хороший момент для захисту власних інтересів і турботи про близьких, але важливо не переносити роздратування на тих, хто поруч.

12 серпня – молодик і повне сонячне затемнення у Леві

Головна подія тижня. В астрологічній традиції затемнення пов'язують із завершенням певного етапу та появою нових орієнтирів. Це слушний час для переосмислення особистих цілей і планів.

15 серпня – Меркурій з'єднується з Юпітером у Леві

Астрологічно цей аспект пов'язують із великими ідеями, оптимізмом, навчанням і розширенням можливостей через спілкування. Можуть з'явитися цікаві пропозиції або важлива інформація.

18 серпня – Місяць переходить у Скорпіон

Наприкінці періоду емоції стануть глибшими. День добре підходить для завершення важливих справ, аналізу результатів і підготовки до наступного етапу.

Кохання та стосунки

Тиждень 10–18 серпня сприятиме переосмисленню особистих стосунків. Сонячне затемнення може змусити багатьох людей чесніше відповісти собі на запитання, чого вони насправді хочуть від партнера та спільного майбутнього.

Для пар це хороший період для відвертих розмов і спільного планування. Самотнім представникам усіх знаків варто не боятися нових знайомств, але й не поспішати називати нове спілкування серйозними стосунками.

Фінанси

У фінансовій сфері тиждень вимагає розважливості. Великі покупки та довгострокові зобов'язання бажано ретельно перевіряти, особливо напередодні затемнення.

Після 15 серпня можуть з'явитися нові ідеї щодо заробітку або професійного розвитку. Однак навіть перспективні пропозиції варто оцінювати не лише за потенційною вигодою, а й за реальними умовами.

Робота та кар'єра

Початок тижня краще присвятити завершенню накопичених завдань і підготовці до нового етапу. Після 12 серпня може стати зрозуміліше, у якому напрямі варто розвиватися далі.

15 серпня особливо сприятливим може бути спілкування – переговори, презентації, навчання, обговорення нових ідей. Не бійтеся заявляти про свої професійні амбіції, але підкріплюйте їх конкретним планом.

Найсприятливіші знаки тижня

♌ Лев – головна енергія тижня зосереджена у вашому знаку, а затемнення відкриває можливість для нового етапу.

– головна енергія тижня зосереджена у вашому знаку, а затемнення відкриває можливість для нового етапу. ♈ Овен – період сприятливий для розширення горизонтів, навчання та нових планів.

– період сприятливий для розширення горизонтів, навчання та нових планів. ♐ Стрілець – можуть з'явитися цікаві можливості для розвитку, подорожей і професійного зростання.

– можуть з'явитися цікаві можливості для розвитку, подорожей і професійного зростання. ♎ Терези – тиждень допоможе переглянути коло спілкування та визначити людей, із якими варто рухатися далі.

Кому варто бути обережнішими

♋ Рак – після переходу Марса у ваш знак емоційність може посилитися, тому важливо контролювати імпульсивні реакції.

– після переходу Марса у ваш знак емоційність може посилитися, тому важливо контролювати імпульсивні реакції. ♑ Козоріг – фінансові та партнерські питання потребуватимуть максимальної уважності.

– фінансові та партнерські питання потребуватимуть максимальної уважності. ♍ Діва – не перевантажуйте себе чужими проблемами та залишайте час для відновлення.

Гороскоп на тиждень 10-18 серпня 2026 року

Овнам варто переглянути професійні та особисті цілі. На початку періоду варто не поспішати з активними діями – спочатку розберіться з накопиченими питаннями та визначте, куди саме хочете рухатися далі. Після сонячного затемнення 12 серпня можуть з'явитися нові ідеї щодо навчання, подорожей або професійного розвитку. Особливо продуктивним може бути період після 15 серпня, коли спілкування стане активнішим.

В особистому житті тиждень може принести важливе переосмислення. Вам захочеться більше свободи, щирості та живих емоцій у стосунках. Самотні Овни можуть звернути увагу на людину з іншим світоглядом або незвичними інтересами. Наприкінці періоду не бійтеся говорити про свої бажання прямо, але уникайте надмірної категоричності.

ельцям варто зосередитися на фінансовій стабільності та довгострокових планах. Перша половина періоду добре підходить для аналізу витрат, завершення старих зобов'язань і наведення порядку у справах. Сонячне затемнення може підштовхнути вас до переосмислення спільних фінансів, важливих домовленостей або питань, які ви довго відкладали. Не варто ухвалювати рішення лише під впливом емоцій.

В особистому житті можливі глибші розмови та зміна погляду на близькі стосунки. Вам захочеться більше надійності та чесності, а поверхневі контакти можуть відійти на другий план. Для пар це хороший період, щоб відкрито поговорити про спільні плани. Самотнім Тельцям варто бути уважними до нових знайомств – цікава людина може з'явитися несподівано.

Близнюкам тиждень принесе багато спілкування, нових контактів та інформації. На початку періоду варто уважніше поставитися до робочих домовленостей і не намагатися одночасно вирішити всі питання. Після 12 серпня можуть з'явитися нові перспективи у партнерстві або спільних проєктах. 15 серпня особливо сприятливим може стати обмін ідеями – цікава розмова здатна підказати напрям, який ви раніше не розглядали.

В особистому житті тиждень буде динамічним. Можливі нові знайомства, несподівані повідомлення та цікаві зустрічі. Для пар важливо не уникати серйозних тем, якщо вони давно назріли. Самотнім Близнюкам варто бути відкритими до людей, які спочатку можуть здатися зовсім не схожими на ваш звичний тип.

Для Раків цей тиждень стане одним із найемоційніших у місяці. 11 серпня Марс переходить у ваш знак, тому енергії стане більше, але разом із нею може зрости й емоційна реактивність. Це хороший час для наведення порядку у власному житті, захисту особистих меж і поступового руху до важливих цілей. Не витрачайте сили на конфлікти, які не мають реальної перспективи.

В особистому житті захочеться більшої близькості та безпеки. Сонячне затемнення може змусити вас по-новому поглянути на питання самооцінки та того, що ви очікуєте від стосунків. Якщо поруч є людина, якій ви довіряєте, не бійтеся показати свою вразливість. Самотнім Ракам варто спочатку зрозуміти власні бажання, а вже потім поспішати у нові стосунки.

Для Левів це один із найважливіших тижнів року. 12 серпня у вашому знаку відбудуться молодик і повне сонячне затемнення, тому увага буде зосереджена на особистих цілях, самореалізації та бажанні змінити те, що більше вас не влаштовує. Не обов'язково одразу робити радикальні кроки – важливіше зрозуміти, чого ви насправді хочете. Після 15 серпня Меркурій і Юпітер посилять інтерес до нових ідей та можливостей.

В особистому житті можуть змінитися ваші пріоритети. Ви станете краще розуміти, яких стосунків прагнете і яку роль хочете відігравати у них. Для пар це хороший час для відвертих розмов про майбутнє. Самотні Леви можуть привернути багато уваги, а нове знайомство здатне стати початком важливого етапу.

Дівам варто трохи зменшити зовнішню активність і більше уваги приділити внутрішньому стану. Сонячне затемнення 12 серпня може стати приводом відпустити старі переживання, завершити незакриті справи та позбутися звичок, які заважають рухатися вперед. Це хороший період для планування, відновлення сил і підготовки до нового робочого етапу. Не вимагайте від себе максимальної продуктивності щодня.

В особистому житті захочеться більше спокою та щирості. Деякі старі образи можуть нагадати про себе, але це не означає, що до них потрібно повертатися. Для тих, хто у стосунках, важливо створити більше простору для відвертого спілкування. Самотнім Дівам варто не поспішати – нові почуття краще розвивати поступово.

Терезам цей період допоможе переглянути свої плани та визначитися з пріоритетами. Сонячне затемнення 12 серпня може активізувати тему друзів, колективів і майбутніх цілей. Деякі контакти можуть відійти на другий план, натомість у вашому оточенні здатні з'явитися люди, які допоможуть поглянути на звичні речі по-новому. Не намагайтеся зберегти зв'язки, які давно втратили сенс.

В особистому житті важливими стануть довіра та взаємна підтримка. Партнер може запропонувати новий спільний план або порушити тему, яку ви раніше відкладали. Самотнім Терезам варто частіше бувати серед людей – цікаве знайомство можливе через друзів, роботу або спільні інтереси. Наприкінці періоду захочеться більше романтики та душевного тепла.

Скорпіонам тиждень може принести важливі зміни у професійній сфері. Сонячне затемнення 12 серпня здатне змусити вас переосмислити кар'єрні цілі, ставлення до роботи або власну роль у колективі. Не обов'язково одразу змінювати напрям – спочатку оцініть, що саме перестало вас влаштовувати. Після середини тижня можуть з'явитися цікаві ідеї щодо подальшого розвитку.

В особистому житті варто знайти баланс між роботою та близькими людьми. Якщо ви постійно переносите зустрічі або важливі розмови через зайнятість, цього тижня це може стати джерелом напруги. Для пар корисно обговорити спільні цілі. Самотнім Скорпіонам не варто повністю закриватися від нових знайомств – людина, яка з'явиться у вашому житті, може виявитися важливішою, ніж здається спочатку.

Стрільцям тиждень відкриє можливості для навчання, подорожей і професійного розвитку. Сонячне затемнення може змінити ваше бачення майбутнього та підштовхнути до нового напряму. Якщо давно хотіли отримати додаткові знання, змінити сферу діяльності або вирушити у подорож, зараз варто почати готуватися. 15 серпня може принести особливо цікаву новину або розмову.

В особистому житті стане більше руху та емоцій. Спільні поїздки або нові враження допоможуть парам освіжити стосунки. Самотні Стрільці можуть познайомитися з людиною під час навчання, подорожі або через професійне спілкування. Головне – не поспішайте давати обіцянки, поки не зрозумієте власні почуття.

Козорогам варто уважніше поставитися до фінансів, спільних ресурсів і важливих зобов'язань. Сонячне затемнення може підштовхнути до перегляду кредитів, інвестицій, великих покупок або фінансових домовленостей. Не варто ризикувати без чіткого розрахунку. Найкраща стратегія – перевірити всі деталі та залишити запасний варіант.

В особистому житті можливі глибокі розмови, які допоможуть зміцнити довіру. Якщо у стосунках накопичилися невисловлені питання, цього тижня їх краще обговорити спокійно. Самотнім Козорогам може бути складно одразу відкритися новій людині, але не варто відкидати перспективне знайомство через надмірну обережність.

Водоліям тиждень принесе важливі зміни у сфері партнерства. Сонячне затемнення 12 серпня може змусити по-новому поглянути на робочі та особисті союзи. Деякі домовленості можуть змінитися, а нове партнерство – навпаки, відкрити перспективний напрям. Не бійтеся переглядати правила, які більше не працюють.

В особистому житті на перший план вийде чесність. Парам варто відкрито говорити про очікування та спільні плани. Самотні Водолії можуть зустріти людину, яка суттєво відрізняється від їхнього звичного кола спілкування. Не поспішайте оцінювати нове знайомство – дайте йому час розвинутися.

Рибам варто переглянути повсякденний ритм, робочі звички та ставлення до власного часу. Сонячне затемнення може підштовхнути до змін у розпорядку дня та організації справ. Якщо давно відчуваєте, що намагаєтеся встигнути надто багато, зараз хороший момент переглянути пріоритети. Не потрібно доводити свою продуктивність ціною відпочинку.

В особистому житті важливо не забувати про близьких навіть у періоди великої зайнятості. Партнер може потребувати більше уваги та підтримки. Самотнім Рибам цікаве знайомство може трапитися у повсякденній ситуації – на роботі, під час навчання або звичайної прогулянки. Наприкінці періоду атмосфера стане легшою та сприятиме приємному спілкуванню.

Головна порада на тиждень

Не бійтеся змінювати те, що перестало працювати. 10-18 серпня краще використовувати для переосмислення цілей, завершення старих справ і підготовки до нового етапу, ніж намагатися отримати результат за один день.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.