Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині

Внаслідок російської атаки постраждалих немає

У ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, пише «Главком».

Романюк написав, що внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

«На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає», – зазначив Романюк.

Як відомо, російські загарбники атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі. Внаслідок удару загинув чоловік, ще троє людей поранено.

Зазначається, що під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучання дронів згорів.

Нагадаємо, російські терористи упродовж доби завдає артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.

«Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок цього загинув чоловік, ще четверо людей постраждали.

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району. Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.