Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки постраждалих немає

У ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, пише «Главком».

Романюк написав, що внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

«На місці вже працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає», – зазначив Романюк.

Як відомо, російські загарбники атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі. Внаслідок удару загинув чоловік, ще троє людей поранено. 

Зазначається, що під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучання дронів згорів.

Нагадаємо, російські терористи упродовж доби завдає артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань. 

«Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

До слова, російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок цього загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. 

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району. Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Теги: Волинська область росія інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Волна у 2023 році визнаний Людиною року в Естонії, за версією видання Delfi
Травматолог, який оперує військових у Києві, представлятиме в ПАРЄ Росію. Інтерв'ю
31 сiчня, 22:30
У місті ліквідовують наслідки нічного удару
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)
7 сiчня, 12:48
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
17 сiчня, 08:36
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
21 сiчня, 23:46
Reuters: Росія виводить війська з аеропорту Камишли в Сирії
Reuters: Росія виводить війська з аеропорту Камишли в Сирії
27 сiчня, 05:46
Путін оголосив про укладення значних контрактів на експорт озброєнь до країн Африки
Путін заявив про нові поставки зброї до африканських країн
1 лютого, 01:58
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Захарова згадала про печерну русофобію
Захарова влаштувала істерику через рекомендації НОК Латвії щодо росіян
30 сiчня, 22:00
Шенген став недоступним для ще 1073 росіян, які воювали проти України
Естонія посилила візові обмеження для тих, хто воював на боці РФ
Вчора, 17:29

Події в Україні

Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу
Вибух на Львівщині: під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло загиблого
Вибух на Львівщині: під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло загиблого
Черкащина отримала нового начальника поліції
Черкащина отримала нового начальника поліції
На Херсонщині волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є жертви
На Херсонщині волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є жертви

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua