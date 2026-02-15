Головна Спорт Новини
Олімпіада. Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на гру з США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Прапор Гренландії з'явився на Олімпіаді
фото: AP

Вболівальників із прапором Гренландії показали під час трансляції поєдинку США – Данія

Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на матч групового етапу олімпійського турніру проти команди США. Про це інформує «Главком».

Нагадаємо, представники Данії та Гренландії повідомили про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки щодо майбутнього Гренландії, однак остаточного рішення поки що не досягнуто. 

Міністер закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що переговори з американською стороною та представниками Гренландії просунулися вперед, але криза ще не завершена.

До слова, згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. 

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: Гренландія Данія США хокей Олімпіада

