Олімпіада. Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на гру з США

Вболівальників із прапором Гренландії показали під час трансляції поєдинку США – Данія

Вболівальники збірної Данії з хокею принесли прапор Гренландії на матч групового етапу олімпійського турніру проти команди США. Про це інформує «Главком».

Вболівальників із прапором Гренландії показали під час трансляції поєдинку США – Данія. Зустріч закінчилася перемогою американців – 6:3.

Нагадаємо, представники Данії та Гренландії повідомили про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки щодо майбутнього Гренландії, однак остаточного рішення поки що не досягнуто.

Міністер закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що переговори з американською стороною та представниками Гренландії просунулися вперед, але криза ще не завершена.

До слова, згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.

