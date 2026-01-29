Головна Світ Політика
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісар з питань енергетики пояснив, що наміри Трампа щодо найбільшого острова світу стали «тривожним сигналом» для ЄС
фото: Європейська комісія

Єврокомісія працює над розширенням співпраці з іншими постачальниками газу

Європейський Союз ухвалив рішення скоротити енергетичну залежність від Сполучених Штатів, яка виникла за останні роки на тлі відмови від російського газу. Причиною цьому стали останні заяви американського президента Дональда Трампа про намір контролювати Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен зазначив, що заяви Трампа стали «тривожним сигналом» для ЄС і змусили Брюссель активніше шукати альтернативні джерела постачання газу. Посадовець зазначив, що через напружені відносини зі США Євросоюз більше не може вважати енергетичні зв’язки стабільними.

Єврокомісар заявив, що Єврокомісія вже працює над розширенням співпраці з іншими постачальниками газу. Зокрема, йдеться про Канаду, Катар, Алжир і країни Північної Африки. Він додав, що ЄС не прагне скорочувати торгівлю зі США або вступати в торговельний конфлікт.

Наразі США постачають до ЄС понад 25% газу, тоді як п’ять років тому цей показник становив близько 5%. Раніше очікувалося, що залежність від американського газу зростатиме й надалі через повну відмову від російських постачань.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова. За даними МЗС Данії, високопосадовці трьох сторін зустрілися, щоб обговорити, як можна врегулювати занепокоєння Вашингтона щодо безпеки в Арктиці, водночас дотримуючись «червоних ліній» Копенгагена.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив, що розробив рамковий план, який, за його словами, відповідає його баченню майбутнього статусу Гренландії. Він заявив, що домовленість, яку він обговорював із Марком Рютте, означає відмову від запровадження нових тарифів проти європейських країн, які виступали проти його ідей щодо анексії острова. Він також зазначив, що тривають додаткові обговорення щодо системи протиракетної оборони «Золотий купол», у якій Гренландія, за його словами, відіграватиме важливу роль.

