Командування НАТО в Європі розпочало планування місії в Арктиці

Міністри оборони Альянсу можуть обговорити проєкт плану вже наступного тижня

Командувач збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич наказав розпочати конкретне військове планування місії під назвою «Арктичний вартовий». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Spiegel.

Зазначається, що плани щодо нової місії НАТО з метою кращого захисту арктичного регіону навколо Гренландії стають дедалі більш конкретними. Як повідомляє видання, міністри оборони країн-членів НАТО можуть обговорити перший проєкт оперативного плану в Брюсселі вже наступного тижня.

Арктичний регіон навколо Гренландії останніми роками привертає зростаючу увагу держав-членів НАТО через своє стратегічне значення та безпекові виклики. Альянс неодноразово заявляв про необхідність посилення присутності та координації в північних широтах, однак до цього часу не оголошував про запуск окремої місії, присвяченої виключно Арктиці.

Новий етап планування місії «Арктичний вартовий» може стати першою спробою НАТО сформувати цілісну військову концепцію для захисту регіону навколо Гренландії.

Останні заяви Дональда Трампа щодо можливого «розширення» Сполучених Штатів спричинили різку реакцію у Гренландії. Президент США публічно заговорив про сценарій, за якого Канада могла б стати 51-м штатом США, а Гренландія — 52-м, водночас наполягаючи, що не йдеться про військовий тиск, а лише про гіпотетичну купівлю території. Ці слова викликали занепокоєння в Нууку, де їх сприйняли як загрозу суверенітету та прояв експансіоністської логіки.

Уряд Гренландії публічно відкинув будь-які твердження про досягнуті домовленості зі США та наголосив, що питання власності на територію не може бути предметом переговорів. Представники влади заявили, що контакти з Вашингтоном можливі лише в межах оборонної співпраці, без обговорення політичного статусу острова. Риторика про фінансові пропозиції для зміни громадянства також викликала суспільне обурення та була розцінена як спроба тиску, що суперечить принципам самовизначення.





